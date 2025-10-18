Лихач пытался удрать от ДПС и устроил массовое ДТП в центре Екатеринбурга. Фото, видео
Движение на перекрестке затруднено (архивное фото)
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Екатеринбурге на Ленина — Восточной произошло массовое ДТП с участием четырех маши. Как сообщил URA.RU очевидец, водитель каршеринга пытался скрыться от сотрудников ДПС.
«Летел каршеринг, за ним летели сотрудники ГАИ. Он выехал на трамвайные пути по Ленина и на красный выехал на перекресток, чем и спровоцировал данное ДТП. Пострадало четыре машины, есть пострадавшие», — рассказал собеседник агентства.
Предварительно, пострадал мужчина — у него, по словам очевидца, разбита голова. Водителя каршеринга заковали в наручники. Сообщается, что он был пьян. На месте работают медики и спасатели. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП.
Кадры с места аварии
Фото: источник URA.RU
Видео: читатель URA.RU
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!