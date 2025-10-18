Движение на перекрестке затруднено (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

В Екатеринбурге на Ленина — Восточной произошло массовое ДТП с участием четырех маши. Как сообщил URA.RU очевидец, водитель каршеринга пытался скрыться от сотрудников ДПС.

«Летел каршеринг, за ним летели сотрудники ГАИ. Он выехал на трамвайные пути по Ленина и на красный выехал на перекресток, чем и спровоцировал данное ДТП. Пострадало четыре машины, есть пострадавшие», — рассказал собеседник агентства.

Предварительно, пострадал мужчина — у него, по словам очевидца, разбита голова. Водителя каршеринга заковали в наручники. Сообщается, что он был пьян. На месте работают медики и спасатели. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП.

Кадры с места аварии Фото: источник URA.RU