Росстат зафиксировал снижение цен на продукты в России

Согласно данным Росстата, в сентябре 2025 года в России зафиксировано заметное снижение цен на ряд овощей по сравнению с августом. Так, стоимость картофеля уменьшилась на 15,2%, моркови — на 16,6%. Значительное удешевление также наблюдалось на лук (минус 14,8%), капусту (минус 12,8%), свеклу (минус 12,3%) и яблоки (минус 12%). Цены на виноград снизились на 9,9%.
В то же время отмечен рост стоимости некоторых позиций: помидоры подорожали на 22,7%, сладкий перец — на 7,5%, апельсины — на 4,9%, бананы — на 3,5%, чеснок — на 1,7%. В целом среднее снижение цен на овощи и фрукты в сентябре составило 3,5%.
