ХАМАС высказался о мире на фоне израильских атак
19 октября 2025 в 16:09
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Палестинское движение ХАМАС сохраняет приверженность прекращению огня в секторе Газа. Об этом сообщил член политбюро движения Иззата ар-Ришка в telegram-канале ХАМАС. В настоящее время Израиль продолжает атаковать регион, несмотря на .
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал