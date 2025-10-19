Логотип РИА URA.RU
В РЭУ имени Плеханова открестились от скандального посвящения в студенты

В РЭУ имени Плеханова опровергли информацию о вызывающих танцах студентов
19 октября 2025 в 17:42
В университете подчеркивают приверженность традиционным ценностям и патриотизм (архивное фото)

В университете подчеркивают приверженность традиционным ценностям и патриотизм (архивное фото)

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова опроверг появившуюся в сети информацию о том, что их студенты в рамках посвящения в первокурсники якобы танцевали вызывающие эротические танцы. Руководство назвало происходящее информационной атакой на учебное заведение.

«Упоминание Плехановского университета в контексте размещенного видео и участие в нем студентов РЭУ имени Г.В.Плеханова является фейковым», — прокомментировали ситуации представители РЭУ для РИА Новости. В университете подчеркнули: основой молодежной политики РЭУ являются патриотизм, уважение к традициям, репутации учебного заведения, а также почтение к истории и культуре России.

Ранее в социальных сетях появилась видеозапись, где якобы студенты РЭУ имени Плеханова участвуют в вызывающих танцах. На распространяемом видео студенты имитируют оргию танцуя топлес под одобрительные крики толпы. После публикации ролика в адрес университета начали поступать негативные комментарии. В пресс-службе вуза заявили, что проверили все обстоятельства инцидента и не нашли подтверждений участия студентов РЭУ в распространенном видео.

