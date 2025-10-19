В РЭУ имени Плеханова открестились от скандального посвящения в студенты
В университете подчеркивают приверженность традиционным ценностям и патриотизм (архивное фото)
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова опроверг появившуюся в сети информацию о том, что их студенты в рамках посвящения в первокурсники якобы танцевали вызывающие эротические танцы. Руководство назвало происходящее информационной атакой на учебное заведение.
«Упоминание Плехановского университета в контексте размещенного видео и участие в нем студентов РЭУ имени Г.В.Плеханова является фейковым», — прокомментировали ситуации представители РЭУ для РИА Новости. В университете подчеркнули: основой молодежной политики РЭУ являются патриотизм, уважение к традициям, репутации учебного заведения, а также почтение к истории и культуре России.
Ранее в социальных сетях появилась видеозапись, где якобы студенты РЭУ имени Плеханова участвуют в вызывающих танцах. На распространяемом видео студенты имитируют оргию танцуя топлес под одобрительные крики толпы. После публикации ролика в адрес университета начали поступать негативные комментарии. В пресс-службе вуза заявили, что проверили все обстоятельства инцидента и не нашли подтверждений участия студентов РЭУ в распространенном видео.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.