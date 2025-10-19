Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Задержан чиновник, подозреваемый в выводе госсредств

Задержан замглавы Железногорска Вычужанин, подозреваемый в выводе госсредств
19 октября 2025 в 16:39
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Дело связано с ликвидацией мусорных полигонов вблизи Железногорска

Дело связано с ликвидацией мусорных полигонов вблизи Железногорска

Фото: Илья Московец © URA.RU

Заместитель главы Железногорска Роман Вычужанин задержан в рамках расследования вывода государственных средств из бюджета города. Об этом сообщил депутат Заксобрания Красноярского края Алексей Кулеш.

«В Железногорске задержан заместитель Главы города Роман Вычужанин <...> Без комментариев, как говорится...», — прокомментировал Кулеш в своем telegram-канале. По словам депутата, арест связан с уголовным делом о хищении нескольких миллионов рублей при заключении муниципальных контрактов на ликвидацию несанкционированных свалок вокруг Железногорска.

Кулеш уточнил, что задержание Вычужанина стало частью продолжающегося расследования против сотрудников городской администрации. Ранее в Челябинске по подозрению в даче взяток были задержаны директор ООО «Капиталстрой» Ромик Варданян и бывшие сотрудники ГАИ, а расследование по их делу привело к новым фигурантам.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал