Задержан чиновник, подозреваемый в выводе госсредств
Дело связано с ликвидацией мусорных полигонов вблизи Железногорска
Фото: Илья Московец © URA.RU
Заместитель главы Железногорска Роман Вычужанин задержан в рамках расследования вывода государственных средств из бюджета города. Об этом сообщил депутат Заксобрания Красноярского края Алексей Кулеш.
«В Железногорске задержан заместитель Главы города Роман Вычужанин <...> Без комментариев, как говорится...», — прокомментировал Кулеш в своем telegram-канале. По словам депутата, арест связан с уголовным делом о хищении нескольких миллионов рублей при заключении муниципальных контрактов на ликвидацию несанкционированных свалок вокруг Железногорска.
Кулеш уточнил, что задержание Вычужанина стало частью продолжающегося расследования против сотрудников городской администрации. Ранее в Челябинске по подозрению в даче взяток были задержаны директор ООО «Капиталстрой» Ромик Варданян и бывшие сотрудники ГАИ, а расследование по их делу привело к новым фигурантам.
