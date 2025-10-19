Трамп оценил потенциал торговли РФ и США

Трамп верит в возможность урегулирования ситуации с Россией Фото: Official White House / Shealah Craighead

Президент США Дональд Трамп в эфире Fox News заявил о высоком потенциале развития торговых отношений между Россией и США. По словам Трампа, несмотря на текущую напряженность из-за военного конфликта, обе страны способны наладить взаимовыгодное сотрудничество в экономической сфере.

«Я думаю, мы сможем урегулировать ситуацию с Россией, но это непросто <...> Есть война, но есть и великолепный потенциал для торговли», — заявил Дональд Трамп в эфире Fox News. Он также добавил, что США могут восстановить диалог с Москвой, опираясь на прагматичный подход и личный опыт переговоров с российским руководством.