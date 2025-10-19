Трамп оценил потенциал торговли РФ и США
Трамп верит в возможность урегулирования ситуации с Россией
Фото: Official White House / Shealah Craighead
Президент США Дональд Трамп в эфире Fox News заявил о высоком потенциале развития торговых отношений между Россией и США. По словам Трампа, несмотря на текущую напряженность из-за военного конфликта, обе страны способны наладить взаимовыгодное сотрудничество в экономической сфере.
«Я думаю, мы сможем урегулировать ситуацию с Россией, но это непросто <...> Есть война, но есть и великолепный потенциал для торговли», — заявил Дональд Трамп в эфире Fox News. Он также добавил, что США могут восстановить диалог с Москвой, опираясь на прагматичный подход и личный опыт переговоров с российским руководством.
В ходе интервью Трамп отдельно отметил свои прежние контакты с президентом России Владимиром Путиным, подчеркнув, что между ними сохранились «хорошие отношения». Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что процесс восстановления отношений между Россией и США идет медленно, поскольку Вашингтон увязывает диалог с прогрессом по украинскому вопросу. По его словам, Москва остается открытой к переговорам и развитию экономических связей, что, по мнению Кремля, принесло бы выгоду обеим сторонам.
- Нестор19 октября 2025 20:05У обеих стран , большое будущее .украине , там места нет .