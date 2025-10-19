Филимонов цитатой из «Брата» прокомментировал инцидент с замглавы Вологодской области

Филимонов считает, что произошедшее могло быть провокацией Фото: Роман Наумов © URA.RU

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов объяснил, что его заместитель Иван Иноземцев оказался вовлечен в конфликт в петербургском отеле не по своей инициативе, он разнимал драку. Ситуацию глава региона назвал возможной попыткой провокации и ответил вероятным заказчикам цитатой из фильма «Брат».

«Сила в Правде. С нами Бог, а если Бог с нами, то кто против? Известно как он зовется. Победа во всех смыслах за нами», — написал Филимонов в telegram-канале.

Он также отметил, что в последнее время вокруг команды происходит много провокационных действий и что, если текущий инцидент — одна из подобных попыток, это лишь укрепляет коллектив. По словам Филимонова, после того, как Иноземцев уложил спать дочь, он вместе с супругой спустился в ресторан отеля на ужин. В лобби-баре, по предварительной информации, произошла провокация: один из посетителей подвергся нападению, и замгубернатора решил заступиться за него.

