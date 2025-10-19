Замглавы Вологодской области, где введен «сухой закон», устроил пьяную драку в Питере: подробности конфликта

Иноземцев подрался в отеле Петербурга Фото: Филимонов LIVE / t.me/filimonov_official

В Санкт-Петербурге был задержан вице-губернатор Вологодской области Иван Иноземцев. Об этом сообщает издание 78.ru. По предварительной информации, пьяный чиновник устроил драку на территории одного из отелей города. В Вологодской области Иноземцев курирует вопросы обеспечения общественной безопасности и занимается вопросами профилактики правонарушений. Подробности — в материале URA.RU.

Дрались стульями: как начался конфликт

В центре Петербурга рано утром 19 октября завязалась драка с участием Ивана Иноземцева. Как сообщает «Фонтанка», конфликт произошел в баре отеля на Биржевой линии, 4.

Примерно в пять часов утра между Иноземцевым и другим посетителем ресторана отеля возник спор. В ходе разговора между мужчинами вспыхнула ссора, которая быстро переросла в драку. В ходе потасовки участники использовали мебель, в частности стулья.

Мелкое хулиганство: как задержали чиновника

Чиновника задержали, после чего отпустили в больницу Фото: Правительство Вологодской области / t.me/vologdaoblast

На место инцидента прибыли сотрудники Росгвардии и полиции. Трое участников произошедшего — Иноземцев, его спутник, а также их оппонент — были доставлены в отделение полиции. По предварительной информации, оппонент может занимать должность гендиректора предприятия, специализирующегося на продаже электронного оборудования. Все задержанные были направлены в 30-й отдел полиции для оформления административных протоколов по статье о мелком хулиганстве. На момент задержания все трое находились в состоянии алкогольного опьянения.

Госпитализация Иноземцева

В ходе драки заместитель губернатора получил травмы, которые потребовали его госпитализации. После оформления соответствующих документов в отделе полиции Иноземцев был доставлен в Покровскую больницу, расположенную на Васильевском острове.

Реакция вологодского правительства

Филимонов в курсе ситуации Фото: Роман Наумов © URA.RU

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, известный в стране благодаря введению так называемого «сухого закона», осведомлен о сложившейся ситуации и поручил своим сотрудникам детально ее изучить. По словам политика, в пятницу вице-губернатор области проинформировал Филимонова о намерении отправиться в Санкт-Петербург вместе с супругой и дочерью для участия ребенка в спортивных соревнованиях. Поездка носила исключительно частный характер, и чиновник не находился при исполнении служебных обязанностей.

Как отметил Филимонов, дальнейшие действия в отношении Иноземцева будут приняты после тщательного изучения ситуации. «Огульно обвинять, но и выгораживать кого бы то ни было не собираюсь. Разберусь в обстоятельствах», — написал глава региона в своем telegram-канале.

