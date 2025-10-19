Емельяненко провел несколько дней в больнице
Емельяненко несколько дней проходил процедуры в неврологическом центре
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко провел несколько дней в неврологическом отделении больницы. Об этом сообщил менеджер спортсмена Ваха Шанхоев.
«Александр несколько дней был в больнице. Это неврология. Делал процедуры», — сообщил Ваха Шанхоев, его слова приводит ТАСС. О деталях состояния бойца и характере процедур он не уточнил.
Весной 2025 года Александр Емельяненко сообщил о серьезных проблемах со спиной. По словам спортсмена, из-за осложнений после операции на позвоночнике он временно потерял возможность самостоятельно передвигаться.
За свою профессиональную карьеру 44-летний Емельяненко провел 39 боев в ММА. На его счету 29 побед, 9 поражений и одна ничья.
