Из Лувра украли легендарные драгоценности Наполеона Бонапарта: подробности дерзкого ограбления

Лувр не откроется из-за ограбления Фото: Zuma\TASS

В Лувре произошло дерзкое ограбление — неизвестные похитили девять драгоценностей из коллекции императора Наполеона Бонапарта и его супруги императрицы Жозефины. Воры проникли в музей по строительным лесам и ворвались один из красивейших его залов — галерею Аполлона.

Среди украденных ценностей могут быть королевские регалии, которые Наполеон воссоздал специально для своей коронации: Рука правосудия из «кости единорога», позволявшая казнить и миловать подчиненных, корона Карла Великого со 161 крупным алмазом, которую французский император так ни разу и не надел, и брошь Святого Людовика, выполненная в виде благородной лилии. Подробнее о том, как было организовано ограбление и какие именно драгоценности были украдены, — в материале URA.RU.

Дерзкое преступление

Преступление было совершено во время открытия музея, пострадавших нет, на месте работают сотрудники ведомства и полиция. О происшествии сообщила министр культуры Франции Рашида Дати в своей официальной публикации в X.

Она уточнила, что музей сегодня закрыт для посетителей из-за «исключительных обстоятельств». Причиной закрытия стало тщательно спланированное преступление.

«Сегодня утром во время открытия музея произошло ограбление. Пострадавших нет. Я нахожусь на месте вместе с сотрудниками музея и полицией», — заявила Дати. Она не раскрыла, что именно было украдено.

Как проходило ограбление

Грабители проникли в один из красивейших залов Лувра - галерею Аполлона Фото: Вильфредо Рафаэль Родригес Эрнандес/wikipedia.org/CC0

К преступлению причастны трое неизвестных в масках, которые приехали к музею на скутерах. Об этом стало известно телеканалу TF1, связавшемуся с источником в полиции. Они подошли к зданию с фасада со стороны реки Сена — там велись строительные работы. Преступники поднялись к одному из окон, воспользовавшись грузовым лифтом, разбили его и проникли в зал галереи Аполлона, где хранятся уникальные украшения XIX века.

Двое из злоумышленников действовали внутри, в то время как третий оставался снаружи, вероятно, «стоя на шухере». Среди похищенных предметов — брошь, тиара, ожерелье и другие ювелирные изделия, имевшие историческую ценность как памятники эпохи Наполеона.

При этом самый крупный бриллиант коллекции — «Регент» — весом в 140 карат не был похищен. Также воры выбросили корону императрицы Евгении Богарне, жены Наполеона III. Драгоценность обнаружили сломанной около музея. Скрылись нарушители также на скутерах.

Коллекция Наполеона

Многие королевские регалии, символы власти, созданные для коронации Наполеона в 1804 году, были уничтожены в 1819-м после падения империи. Однако некоторые предметы уцелели и сегодня являются частью постоянной экспозиции Лувра. Среди них — рука правосудия, корона Карла Великого, брошь Святого Людовика и патена коронации. Основная часть королевских регалий сегодня выставлена в галерее Аполлона — одном из самых роскошных залов музея.

Рука правосудия: символ справедливости из кости единорога

Одним из ключевых предметов коллекции является «рука правосудия» — короткий жезл, который вручали королю во время коронации как символ верховного права судить и миловать. Жезл был воссоздан в 1804 году по рисункам и описаниям средневековых регалий, где часто упоминалось о том, что этот символ должен быть выполнен из кости единорога. В частности, для создания регалии использовалась гравюра французского историка Бернара де Монфокона.

Наполеоновский жезл венчает правая рука из слоновой кости с тремя поднятыми для благословения пальцами. Особое украшение — элементы с аббатского кольца XIII века, две средневековые камеи и античная инталия, взятые из сокровищницы Сен-Дени.

Корона Карла Великого: неиспользованный символ власти

Наполеон так и не надел воссозданную для него корону Карла Великого Фото: wikipedia.org/Общественное достояние

Корона Карла Великого была изготовлена специально для коронации Наполеона. Оригинальная корона была утрачена в годы революции, поэтому по приказу Наполеона была создана новая, максимально приближенная к историческим описаниям. Основание короны выполнено из позолоченного серебра, украшено многочисленными драгоценными и полудрагоценными камнями, жемчугом и камеями.

Корона состоит из восьми полуарок, сходящихся в центре и увенчанных распятием. В лилии на передней части короны был размещен алмаз «Регент», а на двойной лилии — бриллиант «Санси». Всего в украшении использовалось 161 крупный алмаз, 64 цветных камня, 121 маленький бриллиант и 230 жемчужин. После коронации все драгоценные камни были заменены на имитации, что, по мнению кураторов Лувра, и спасло корону от уничтожения в последующие годы.

Примечательно, что Наполеон ни разу не надел эту корону во время коронаций. На обеих церемониях — в Париже (1804) и Милане (1805) — корона оставалась на подушечке, подчеркивая символический характер ее присутствия.

Брошь Святого Людовика: благородный цветок лилии

Еще одним важным экспонатом является брошь Святого Людовика, украшенная драгоценными камнями, выложенными в виде цветка лилии. Она служила парадной застежкой для плаща во время коронационных церемоний. Лилия — символ королевской династии Бурбонов, который использовался в геральдике и гербах.

Патена коронации: реликвия литургии

Патена коронации — это литургический сосуд, использовавшийся во время коронационных богослужений. Центральная часть патены выполнена из серпентина — античного камня, обрамленного золотой оправой. Золотые рыбки, инкрустированные в камень, были добавлены в средние века. Патена использовалась вместе с кубком Птолемеев, который также частично сохранился и хранится в коллекции Государственной библиотеки Франции.

Подробнее о королевских регалиях Наполеона

Наполеон поручил воссоздать для него королевские регалии, уничтоженные во время Французского революции Фото: Жан-Огюст-Доминик Энгр / wikipedia.org / Общественное достояние

В наши дни в Лувре можно увидеть уникальные предметы — королевские регалии, которые являлись символами монархической власти и на протяжении веков сопровождали французских королей и императоров в самые значимые моменты их правления. Особое место в коллекции занимают регалии, связанные с личностью Наполеона Бонапарта, который не только унаследовал часть старых королевских символов, но и создал собственные, подчеркивающие новую имперскую власть.

История создания наполеоновских регалий

После Великой французской революции многие королевские регалии были уничтожены или переплавлены. Когда Наполеон готовился к своей коронации 2 декабря 1804 года, он столкнулся с необходимостью воссоздать утраченные символы власти. Для этого он распорядился использовать сохранившиеся элементы старых регалий, а также заказать новые предметы у лучших мастеров того времени. Работы по изготовлению новых регалий были поручены известному парижскому ювелиру Мартину-Гийому Бьенне.

Новаторство Наполеона в символике власти