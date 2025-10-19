В MAX прокомментировали слухи об утечке данных миллионов пользователей
MAX работает штатно и не подвергался взлому со стороны хакеров
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Российский мессенджер MAX не подвергался взлому, слухи об об утечке персональных данных 47 миллионов пользователей являются ложью. Об этом сообщили в пресс-службе мессенджера.
«Данные пользователей MAX надежно защищены. Информация об утечке — фейковая и распространяется анонимными источниками, не имеющими отношения к реальности», — заявили представители пресс-службы MAX, заявление опубликовано на его официальном сайте. Там уточнили, что мессенджер функционирует без перебоев, а все персональные данные клиентов защищены современными средствами информационной безопасности.
В компании пояснили, что инфраструктура MAX построена по принципу многоуровневой защиты. Для этого используются сквозное шифрование на всех этапах передачи данных, проверенные протоколы авторизации и изолированные серверные кластеры. По оценке специалистов, это делает несанкционированный доступ к пользовательской информации фактически невозможным. Они добавили, что сервис постоянно совершенствует используемые технологии и улучшает безопасность пользователей.
Ранее в сети появились сообщения об утечке базы данных пользователей мессенджера MAX. Неизвестный пользователь под ником Titusko25357 опубликовал на форуме DarkForums несколько строк с именами и телефонами, заявив о получении доступа к внутренним сервисам компании, включая Salesforce и административные инструменты. Однако эксперты по кибербезопасности отметили, что опубликованные фрагменты не связаны с реальной базой MAX, а подобные сообщения часто появляются с целью посеять панику среди пользователей крупных цифровых платформ.
