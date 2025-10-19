В MAX прокомментировали слухи об утечке данных миллионов пользователей

MAX работает штатно и не подвергался взлому со стороны хакеров Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Российский мессенджер MAX не подвергался взлому, слухи об об утечке персональных данных 47 миллионов пользователей являются ложью. Об этом сообщили в пресс-службе мессенджера.

«Данные пользователей MAX надежно защищены. Информация об утечке — фейковая и распространяется анонимными источниками, не имеющими отношения к реальности», — заявили представители пресс-службы MAX, заявление опубликовано на его официальном сайте. Там уточнили, что мессенджер функционирует без перебоев, а все персональные данные клиентов защищены современными средствами информационной безопасности.

В компании пояснили, что инфраструктура MAX построена по принципу многоуровневой защиты. Для этого используются сквозное шифрование на всех этапах передачи данных, проверенные протоколы авторизации и изолированные серверные кластеры. По оценке специалистов, это делает несанкционированный доступ к пользовательской информации фактически невозможным. Они добавили, что сервис постоянно совершенствует используемые технологии и улучшает безопасность пользователей.

