Происшествия

В MAX прокомментировали слухи об утечке данных миллионов пользователей

В мессенджере MAX опровергли слухи об утечке данных 47 миллионов пользователей
19 октября 2025 в 19:09
MAX работает штатно и не подвергался взлому со стороны хакеров

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Российский мессенджер MAX не подвергался взлому, слухи об об утечке персональных данных 47 миллионов пользователей являются ложью. Об этом сообщили в пресс-службе мессенджера.

«Данные пользователей MAX надежно защищены. Информация об утечке — фейковая и распространяется анонимными источниками, не имеющими отношения к реальности», — заявили представители пресс-службы MAX, заявление опубликовано на его официальном сайте. Там уточнили, что мессенджер функционирует без перебоев, а все персональные данные клиентов защищены современными средствами информационной безопасности.

В компании пояснили, что инфраструктура MAX построена по принципу многоуровневой защиты. Для этого используются сквозное шифрование на всех этапах передачи данных, проверенные протоколы авторизации и изолированные серверные кластеры. По оценке специалистов, это делает несанкционированный доступ к пользовательской информации фактически невозможным. Они добавили, что сервис постоянно совершенствует используемые технологии и улучшает безопасность пользователей.

Ранее в сети появились сообщения об утечке базы данных пользователей мессенджера MAX. Неизвестный пользователь под ником Titusko25357 опубликовал на форуме DarkForums несколько строк с именами и телефонами, заявив о получении доступа к внутренним сервисам компании, включая Salesforce и административные инструменты. Однако эксперты по кибербезопасности отметили, что опубликованные фрагменты не связаны с реальной базой MAX, а подобные сообщения часто появляются с целью посеять панику среди пользователей крупных цифровых платформ.

