112: мужчина взорвал страйкбольную гранату в метро в Москве
Мужчина зашел в вагон московского метро сразу с двумя гранатами (архивное фото)
Фото: Илья Московец © URA.RU
Мужчина привел в действие страйкбольную гранату в вагоне метро на станции «Юго-Западная» в Москве. Об этом сообщили в telegram-каналах.
По предварительным данным, неизвестный вошел в поезд с двумя предметами, похожими на страйкбольные гранаты, и активировал одну из них. Есть пострадавшие: ребенок, находившийся в вагоне, получил легкие травмы, пишет telegram-канал Mash. После взрыва мужчину задержали сотрудники транспортной полиции, отметили в канале.
Страйкбол представляет собой командную военно-спортивную игру, в рамках которой участники воспроизводят боевые столкновения с применением пневматического оружия, стреляющего пластиковыми шариками. В ходе игры используются различные виды вооружения, включая пистолеты, автоматы, снайперские винтовки и пулеметы, при этом большинство моделей являются детальными копиями настоящего боевого оружия. Также используются и гранаты: в них также заряжены пластиковые пульки.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.