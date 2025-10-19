112: мужчина взорвал страйкбольную гранату в метро в Москве

Мужчина зашел в вагон московского метро сразу с двумя гранатами (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

Мужчина привел в действие страйкбольную гранату в вагоне метро на станции «Юго-Западная» в Москве. Об этом сообщили в telegram-каналах.

По предварительным данным, неизвестный вошел в поезд с двумя предметами, похожими на страйкбольные гранаты, и активировал одну из них. Есть пострадавшие: ребенок, находившийся в вагоне, получил легкие травмы, пишет telegram-канал Mash. После взрыва мужчину задержали сотрудники транспортной полиции, отметили в канале.