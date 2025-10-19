Дмитриев объявил конкурс ИИ-роликов про возведение тоннеля между Россией и США

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев объявил конкурс видеороликов, созданных с помощью искусственного интеллекта, на тему строительства тоннеля между Россией и США. Об этом он написал в соцсети «Х».

«Создайте ваше лучшее видео, сгенерированное ИИ, о тоннеле между Россией и Аляской, используйте хэштег „putintrumptunnel“ и опубликуйте видео», — написал глава РФПИ. Победитель конкурса, по словам Дмитриева, сможет первым проехать по этому тоннелю.

Дмитриев обещает и альтернативные призы — четырехдневная поездка на Дальний Восток России или на Аляску (США). Кирилл Дмитриев был в составе переговорной группы на Аляске в августе 2025 года. Ранее он заявил, что обсуждение строительства тоннеля между странами уже ведется. По его словам, 100-километровая магистраль может быть проложена менее чем за восемь лет благодаря технологиям компании «The Boring Company» миллиардера Илона Маска. На строительство такого проекта уйдет не больше 8 миллиардов долларов.