В Пермском крае национальные театры сыграют спектакли на своих языках

В Кудымкаре пройдет межнациональный театральный фестиваль «Сообщение» (16+)
Фестиваль пройдет на сцене Коми-Пермяцкого национального театра
Фестиваль пройдет на сцене Коми-Пермяцкого национального театра

В Кудымкаре Пермского края состоится масштабный фестиваль национальных театров. В город приедут труппы из Армении, Татарстана, Удмуртии, Карелии, Марий Эл и Ханты-Мансийского автономного округа. Играть спектакли они будут на своих языках.

«В фестивальной программе — спектакли на национальных языках. «Сообщение» также станет диалогом и обменом опытом между национальными театрами России и зарубежья, исследованием их актуальных тем и способов взаимодействия со зрителями», — говорится на сайте 100-летия Коми-Пермяцкого округа.

Все показы пройдут на сцене Коми-Пермяцкого национального драмтеатра с 19 по 26 октября. Также в рамках фестиваля пройдут творческие встречи, лекции, мастер-классы, выставки, экскурсии по Коми-Пермяцкому округу.

