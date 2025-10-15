«Автомобилист» всухую проиграл «Северстали»

ХК «Автомобилист» (Екатеринбург) проиграл команде «Северсталь» (Череповец) в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ. Хоккеисты встретились на льду в Череповце. Матч закончился со счетом 2:0 в пользу хозяев.
Первую шайбу в ворота «Автомобилиста» забросили во время меньшинства. При этом команда из Екатеринбурга не теряла возможности и атаковала соперника. Ни одна атака так и не привела к забитой шайбе. Следующий раз в воротах «Автомобилиста» шайба оказалась во втором периоде.
Ранее «Автомобилист» одержал четыре победы подряд, в том числе над омским «Авангардом» со счетом 4:1, и занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. В команде недавно к тренировкам вернулся нападающий Анатолий Голышев, ранее отстраненный за допинг.
