15 октября 2025

«Автомобилист» всухую проиграл «Северстали»

Екатеринбургский ХК «Автомобилист» проиграл матч «Северстали» со счетом 2:0
ХК «Автомобилист» (Екатеринбург) проиграл команде «Северсталь» (Череповец) в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ. Хоккеисты встретились на льду в Череповце. Матч закончился со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Первую шайбу в ворота «Автомобилиста» забросили во время меньшинства. При этом команда из Екатеринбурга не теряла возможности и атаковала соперника. Ни одна атака так и не привела к забитой шайбе. Следующий раз в воротах «Автомобилиста» шайба оказалась во втором периоде. 

Ранее «Автомобилист» одержал четыре победы подряд, в том числе над омским «Авангардом» со счетом 4:1, и занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. В команде недавно к тренировкам вернулся нападающий Анатолий Голышев, ранее отстраненный за допинг.

