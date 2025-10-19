Аварийную ситуации на инженерных сетях в Березниках взяли под контроль
Город частично обесточен
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Прокуратуры взяла на контроль ход устранения аварийной ситуации на инженерных сетях в Березниках (Пермский край). Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.
«Прокуратура проконтролирует соблюдение <...> сроков устранения аварии и восстановления подачи коммунальных ресурсов жителям города. При наличии оснований будет решен вопрос о мерах реагирования», — указано в telegram-канале ведомства.
ЧП произошло вечером 19 октября из-за возгорания на подстанции в районе МЖК. Местные жители сообщили URA.RU о проблемах с электроснабжением, интернетом и подачей воды.
