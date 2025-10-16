Появились кадры крупного пожара в микрорайоне Рябково в Кургане

Спасатели ликвидировали пожар в Кургане
В микрорайоне Рябково в Кургане спасатели потушили крупный пожар в жилом доме. Видео с места происшествия опубликовали представители МЧС России в регионе.
«На улице Попова загорелся жилой дом. Огонь на 100 квадратах тушили девять специалистов и две единицы техники. Пострадавших в результате происшествия нет, один человек эвакуировался самостоятельно», — сообщается в telegram-канале чрезвычайного ведомства.
По данным МЧС, предварительная причина возгорания — неисправное электрооборудование. Ущерб уточняется.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!