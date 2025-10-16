16 октября 2025

Появились кадры крупного пожара в микрорайоне Рябково в Кургане

Спасатели ликвидировали пожар в Кургане
Спасатели ликвидировали пожар в Кургане Фото:

В микрорайоне Рябково в Кургане спасатели потушили крупный пожар в жилом доме. Видео с места происшествия опубликовали представители МЧС России в регионе.

«На улице Попова загорелся жилой дом. Огонь на 100 квадратах тушили девять специалистов и две единицы техники. Пострадавших в результате происшествия нет, один человек эвакуировался самостоятельно», — сообщается в telegram-канале чрезвычайного ведомства.

По данным МЧС, предварительная причина возгорания — неисправное электрооборудование. Ущерб уточняется. 

© Служба новостей «URA.RU»
