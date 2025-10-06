ОАК передала ВКС России новую партию Су-34

ОАК передала ВКС России очередную партию Су-34
ОАК передала ВКС России очередную партию Су-34
Спецоперация РФ на Украине

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) поставила Министерству обороны новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34 в рамках гособоронзаказа. Об этом сообщили в пресс-службе «Ростеха».

«Объединенная авиастроительная корпорация» «Ростеха» в рамках выполнения гособоронзаказа изготовила и передала Минобороны РФ новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34», — сказали в пресс-службе. Сообщение есть в распоряжении URA.RU..

В «Ростехе» акцентировали внимание на том, что эта модель самолета уже давно зарекомендовала себя как лучшая в своем классе и имеет высокий авторитет в Военно-космических силах. Самолет объединяет в себе превосходную маневренность, широкую номенклатуру вооружений и способность эффективно работать в любых условиях. В ходе СВО он доказал свой статус лучшего в классе и остается одним из фундаментальных элементов российской боевой авиации, отметили в корпорации.

Пилот Су-34, рассказывая о достоинствах и характеристиках машины, выделил ее способность выполнять боевые задания на всех скоростных режимах. Генеральный директор ОАК Вадим Бадеха подчеркнул, что корпорация исполняет свой долг перед страной и непрерывно работает над улучшением производственных циклов. Он уточнил, что эта поставка не является последней в этом году.

Истребитель-бомбардировщик Су-34 предназначен для уничтожения наземных, надводных и воздушных целей, а также инфраструктурных объектов, защищенных ПВО и находящихся на большом удалении от места базирования. Самолет также может применяться для ведения воздушной разведки.

Ранее Military Watch Magazine сообщил, что к 2030-м годам парк истребителей-бомбардировщиков Су-34 в ВКС России пополнится более чем на 400 единиц. Поставки новой авиатехники осуществляются Объединенной авиастроительной корпорацией в плановом порядке в рамках гособоронзаказа, передает «Царьград».

