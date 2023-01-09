Путин представил символ референдумов в новых регионах РФ

Его авторами стали дети Донбасса, Херсонщины и Запорожья

09 января 2023 в 19:00 Размер текста - 17 +

В России появился символ референдумов в Донбассе, Херсонщине и Запорожье Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент РФ Владимир Путин представил символ референдумов в новых регионах России. Это сборник стихов, сочинений и рисунков детей Донбасса, Херсонщины и Запорожья, комментируют политологи итоги встречи Путина с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым 9 января. Детские работы, по сути, стали отражением сентябрьских референдумов и важной частью интеграции, пояснили эксперты. Разговор с министром просвещения Путин начал с вопроса об инфраструктуре. Кравцов сообщил, что в России «идет масштабная программа по строительству школ»: построено 700 из запланированных 900 новых школ. «Такого нет нигде в мире. Многие школы с бассейнами, с современными столовыми. Готовим и учителей сразу, всю учебную литературу», — доложил Кравцов. Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов подарил президенту РФ Владимиру Путину книгу, авторами которой стали дети с новых территорий России Фото: Владимир Андреев © URA.RU Доступность детских садов обеспечена на уровне 99%. По словам министра, еще несколько лет назад она составляла лишь 80%. Во всех регионах страны реализуется программа капремонта школ, инициированная президентом РФ. В пример Кравцов привел школу имени первой женщины-космонавта Валентины Терешковой: сегодня здание с 85-летней историей имеет «космический дизайн». «Сейчас она выглядит совсем по-другому», — заметил президент Путин, разглядывая фото отремонтированной школы. Приводятся в порядок и сельские школы, отметил министр. Все они оснащаются современным оборудованием. Создаются «Кванториумы» и «Точки роста» — «современные центры допобразования инженерной направленности, где ребята после школы углубленно изучают физику, биологию, химию», пояснил Кравцов. Все новые и отремонтированные школы в России оснащаются по последнему слову техники Фото: Владимир Андреев © URA.RU По словам министра, возвращается популярность среднего профессионального образования: 65% выпускников 9 классов идут в колледжи. В рамках программы «Профессионалитет» сами предприятия вкладывают деньги в развитие материально-технической базы учебных заведений (привлечено порядка миллиарда рублей). Создан спеццентр подготовки мастеров производственного обучения для системы среднего профобразования. Министерство, отметил Сергей Кравцов, поддерживает педагогические вузы: при школах создаются профильные классы, после которых ребята осознанно выбирают профессию учителя. И эта работа будет продолжена: 2023 год объявлен президентом Годом педагога и наставника. Дети Донбасса просят создать для них возможность заниматься спортом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Кравцов сообщил также, что отдельное внимание министерство уделяет новым территориям. Школы получили компьютерное оборудование и учебники, около 30 тысяч детей отдохнули в оздоровительных лагерях в разных регионах РФ. «Готовим с главами регионов комплексную программу развития системы образования, чтобы довести ее до стандартов РФ. Отдельно уделим внимание спортивной инфраструктуре. Встречались с ребятами, практически все говорят: нужны спортивные залы — этого не хватало», — отметил Кравцов. Министр передал президенту Путину книгу, выпущенную по итогам конкурса «Что значит быть с Россией». В ней — стихотворения, рисунки, сочинения детей. «Спасибо большое», — поблагодарил глава государства. Дети России в 2022 году объединились в новое движение, вошли в него и юные представители новых территорий Фото: Владимир Андреев © URA.RU Система школьного и дошкольного образования и воспитания, молодежная политика в России в ушедшем 2022 году претерпели кардинальные изменения. Решением президента Путина усилена воспитательная функция государства, акцент делается на патриотическое воспитание: каждая новая учебная неделя в школах начинается с поднятия флага и исполнения гимна РФ, введены уроки «Разговоры о важном», просвещением занимается возрожденное общество «Знание». Президент поддержал инициативу ребят о создании Российского детского и молодежного движения, которое получило название «Движение первых». Не первый год проводится конкурс «Большая перемена». И сегодня важна интеграция в государственную молодежную политику новых территорий, пояснили URA.RU эксперты. На фоне новостей из ЛНР, где выявлена база, на которой украинские неонацисты готовили детей к антироссийским диверсиям, руководство РФ показывает, что в России детей учат и воспитывают в них другие ценности. Итоги референдумов в Донбассе, Запорожье и Херсоне неоспоримы, и интеграция новых территорий в Россию не прекратится, пояснили эксперты Фото: Таисия Воронцова © URA.RU Отсюда и акцент в ходе встречи на сборник детских работ. Это своего рода закрепление итогов референдумов о вхождении в Россию, прошедших в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях, полагает руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов. «Это показывает всему миру, что Россия освобождает эти территории не просто так, что они интегрируются в российское образовательное пространство. Делается это не с помощью военной силы, а с помощью мягкой силы — образования и культуры», — отметил Иванов. Дети с новых территорий страны отдыхали в оздоровительных лагерях разных регионов России, сообщил министр Сергей Кравцов Фото: Сергей Русанов © URA.RU Это сигнал о том, что ведется интеграция новых регионов в общероссийскую систему образования, объяснил эксперт Центра политической конъюнктуры Михаил Карягин. «Власти необходимо во всех сферах демонстрировать полную неотвратимость итогов референдумов. Воспитание нового поколения россиян на этих территориях укрепит российские позиции и отношение к этим событиям. Демонстрируется комплексная история, показывающая, что Россия не отыграет назад», — подчеркнул Карягин. Статья по теме Путин озвучил стратегию работы с теми, кто будет руководить РФ Для людей важно понимание этого, особенно после отвода российских войск из Херсона, полагает научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. «Руководству страны важно показать единство, показать, что эти территории — тоже Россия, чтобы у людей не было сомнений. Книга — это своего рода символ, который, бесспорно, сработает: Украина готовит диверсантов, Россия — писателей и художников. И это напоминание о том, что итоги референдумов не случайные, а закономерные и обоснованные», — резюмировал политолог. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин представил символ референдумов в новых регионах России. Это сборник стихов, сочинений и рисунков детей Донбасса, Херсонщины и Запорожья, комментируют политологи итоги встречи Путина с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым 9 января. Детские работы, по сути, стали отражением сентябрьских референдумов и важной частью интеграции, пояснили эксперты. Разговор с министром просвещения Путин начал с вопроса об инфраструктуре. Кравцов сообщил, что в России «идет масштабная программа по строительству школ»: построено 700 из запланированных 900 новых школ. «Такого нет нигде в мире. Многие школы с бассейнами, с современными столовыми. Готовим и учителей сразу, всю учебную литературу», — доложил Кравцов. Доступность детских садов обеспечена на уровне 99%. По словам министра, еще несколько лет назад она составляла лишь 80%. Во всех регионах страны реализуется программа капремонта школ, инициированная президентом РФ. В пример Кравцов привел школу имени первой женщины-космонавта Валентины Терешковой: сегодня здание с 85-летней историей имеет «космический дизайн». «Сейчас она выглядит совсем по-другому», — заметил президент Путин, разглядывая фото отремонтированной школы. Приводятся в порядок и сельские школы, отметил министр. Все они оснащаются современным оборудованием. Создаются «Кванториумы» и «Точки роста» — «современные центры допобразования инженерной направленности, где ребята после школы углубленно изучают физику, биологию, химию», пояснил Кравцов. По словам министра, возвращается популярность среднего профессионального образования: 65% выпускников 9 классов идут в колледжи. В рамках программы «Профессионалитет» сами предприятия вкладывают деньги в развитие материально-технической базы учебных заведений (привлечено порядка миллиарда рублей). Создан спеццентр подготовки мастеров производственного обучения для системы среднего профобразования. Министерство, отметил Сергей Кравцов, поддерживает педагогические вузы: при школах создаются профильные классы, после которых ребята осознанно выбирают профессию учителя. И эта работа будет продолжена: 2023 год объявлен президентом Годом педагога и наставника. Кравцов сообщил также, что отдельное внимание министерство уделяет новым территориям. Школы получили компьютерное оборудование и учебники, около 30 тысяч детей отдохнули в оздоровительных лагерях в разных регионах РФ. «Готовим с главами регионов комплексную программу развития системы образования, чтобы довести ее до стандартов РФ. Отдельно уделим внимание спортивной инфраструктуре. Встречались с ребятами, практически все говорят: нужны спортивные залы — этого не хватало», — отметил Кравцов. Министр передал президенту Путину книгу, выпущенную по итогам конкурса «Что значит быть с Россией». В ней — стихотворения, рисунки, сочинения детей. «Спасибо большое», — поблагодарил глава государства. Система школьного и дошкольного образования и воспитания, молодежная политика в России в ушедшем 2022 году претерпели кардинальные изменения. Решением президента Путина усилена воспитательная функция государства, акцент делается на патриотическое воспитание: каждая новая учебная неделя в школах начинается с поднятия флага и исполнения гимна РФ, введены уроки «Разговоры о важном», просвещением занимается возрожденное общество «Знание». Президент поддержал инициативу ребят о создании Российского детского и молодежного движения, которое получило название «Движение первых». Не первый год проводится конкурс «Большая перемена». И сегодня важна интеграция в государственную молодежную политику новых территорий, пояснили URA.RU эксперты. На фоне новостей из ЛНР, где выявлена база, на которой украинские неонацисты готовили детей к антироссийским диверсиям, руководство РФ показывает, что в России детей учат и воспитывают в них другие ценности. Отсюда и акцент в ходе встречи на сборник детских работ. Это своего рода закрепление итогов референдумов о вхождении в Россию, прошедших в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях, полагает руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов. Это сигнал о том, что ведется интеграция новых регионов в общероссийскую систему образования, объяснил эксперт Центра политической конъюнктуры Михаил Карягин. «Власти необходимо во всех сферах демонстрировать полную неотвратимость итогов референдумов. Для людей важно понимание этого, особенно после отвода российских войск из Херсона, полагает научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. «Руководству страны важно показать единство, показать, что эти территории — тоже Россия, чтобы у людей не было сомнений. Книга — это своего рода символ, который, бесспорно, сработает: Украина готовит диверсантов, Россия — писателей и художников. И это напоминание о том, что итоги референдумов не случайные, а закономерные и обоснованные», — резюмировал политолог.