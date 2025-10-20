Вэнс: Трамп готов работать над миром на Украине месяцами и даже больше
Трамп хочет завершить конфликт, заявил его соратник
Фото: Official White House / Shealah Craighead
Администрация президента США Дональда Трампа намерена продолжать усилия по установлению мира в украинском конфликте, несмотря на возможные задержки. Об этом 20 октября заявил вице-президент страны Джей Ди Вэнс журналистам президентского пресс-пула. По словам Вэнса, Белый дом сохраняет приверженность дипломатическому решению ситуации, даже если для этого потребуется больше времени.
«Мы продолжим идти по пути мира, даже если это займет еще несколько месяцев, еще несколько недель или, не дай Бог, дольше, мы продолжим работать над этим», — подчеркнул Вэнс в беседе с журналистами. Он добавил, что сохраняет оптимизм относительно перспектив прекращения огня и мирных переговоров.
Как уточнил Вэнс, администрация США поддерживает контакты с международными партнерами и призывает стороны конфликта к диалогу. Вице-президент напомнил, что Вашингтон рассматривает дипломатические методы как приоритетные инструменты внешней политики в отношении Украины. По его словам, действия Белого дома координируются с европейскими союзниками и странами, вовлеченными в процесс мирного регулирования.
