Нефтяники теряют зарплаты, школьник нашел миллион, Путин открыл мост через Обь: 8 главных событий недели ХМАО

В открытии моста по видеоконференции принимал участие президент России Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

На минувшей неделе аналитики установили, что в округе зарплаты нефтяников резко снизились в сравнении с июнем текущего года. В это время в Нижневартовске 9-летний школьник нашел на улице стопку купюр в 750 тысяч рублей. Знаковым событием стало открытие нового моста через Обь в Сургуте — в церемонии участвовал президент РФ Владимир Путин. Об этих и других важных событиях в ХМАО на неделе с 13 по 19 октября — в материале URA.RU.

Открыт второй мост через Обь в Сургуте

В Сургуте (ХМАО) открыли второй мостовой переход через Обь, который является ключевым инфраструктурным объектом федерального значения. В церемонии открытия по видеосвязи участвовал президент России Владимир Путин.

Когда откроется гостиница «Югорская долина»

Губернатор Югры Руслан Кухарук объявил сроки завершения реконструкции гостиничного комплекса «Югорская долина», который не работает с 2019 года. Обновленный объект планируется открыть в первом квартале 2026 года под управлением сети «Космос Отель Групп».

Кухарук продолжает обновлять состав окружных властей

Главный кадровик правительства ХМАО — директор департамента госслужбы и кадровой политики Александр Деменко — не смог сохранить пост. Губернатор Руслан Кухарук отказался пролонгировать его трудовой контракт еще на год.

Экс-глава Сургута освобожден из-под домашнего ареста

В ХМАО суд освободил из-под домашнего ареста экс-мэра Сургута Андрея Филатова. Ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Обыски в мэрии Нефтеюганска

Силовики нагрянули с обысками к первому заместителю главы Нефтеюганска Павлу Гусенкову. В отношении него возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий. Он подозревается в помощи продажи недвижимости АО по сильно сниженной стоимости.

Силовик домогался до четырехлетнего ребенка

В Нефтеюганске бывшего сотрудника полиции заподозрили в совращении четырехлетней падчерицы. Следственный комитет возбудил уголовное дело. По данным источников, в инциденте замешан сотрудник полиции и его супруга, которая является бывшей вольнонаемной. Возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ «насильственные действия сексуального характера».

Зарплаты нефтяников упали за лето

В Ханты-Мансийском автономном округе резко снизились доходы работников нефтегазовой отрасли. Сотрудники нефтедобывающих компаний в июле получили в среднем по 162 871 рублю. Это на 25 тысяч меньше, чем в июне.

Почти миллион нашел ребенок на улице