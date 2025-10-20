Нефтяники теряют зарплаты, школьник нашел миллион, Путин открыл мост через Обь: 8 главных событий недели ХМАО
В открытии моста по видеоконференции принимал участие президент России
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
На минувшей неделе аналитики установили, что в округе зарплаты нефтяников резко снизились в сравнении с июнем текущего года. В это время в Нижневартовске 9-летний школьник нашел на улице стопку купюр в 750 тысяч рублей. Знаковым событием стало открытие нового моста через Обь в Сургуте — в церемонии участвовал президент РФ Владимир Путин. Об этих и других важных событиях в ХМАО на неделе с 13 по 19 октября — в материале URA.RU.
Открыт второй мост через Обь в Сургуте
В Сургуте (ХМАО) открыли второй мостовой переход через Обь, который является ключевым инфраструктурным объектом федерального значения. В церемонии открытия по видеосвязи участвовал президент России Владимир Путин.
Когда откроется гостиница «Югорская долина»
Губернатор Югры Руслан Кухарук объявил сроки завершения реконструкции гостиничного комплекса «Югорская долина», который не работает с 2019 года. Обновленный объект планируется открыть в первом квартале 2026 года под управлением сети «Космос Отель Групп».
Кухарук продолжает обновлять состав окружных властей
Главный кадровик правительства ХМАО — директор департамента госслужбы и кадровой политики Александр Деменко — не смог сохранить пост. Губернатор Руслан Кухарук отказался пролонгировать его трудовой контракт еще на год.
Экс-глава Сургута освобожден из-под домашнего ареста
В ХМАО суд освободил из-под домашнего ареста экс-мэра Сургута Андрея Филатова. Ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.
Обыски в мэрии Нефтеюганска
Силовики нагрянули с обысками к первому заместителю главы Нефтеюганска Павлу Гусенкову. В отношении него возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий. Он подозревается в помощи продажи недвижимости АО по сильно сниженной стоимости.
Силовик домогался до четырехлетнего ребенка
В Нефтеюганске бывшего сотрудника полиции заподозрили в совращении четырехлетней падчерицы. Следственный комитет возбудил уголовное дело. По данным источников, в инциденте замешан сотрудник полиции и его супруга, которая является бывшей вольнонаемной. Возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ «насильственные действия сексуального характера».
Зарплаты нефтяников упали за лето
В Ханты-Мансийском автономном округе резко снизились доходы работников нефтегазовой отрасли. Сотрудники нефтедобывающих компаний в июле получили в среднем по 162 871 рублю. Это на 25 тысяч меньше, чем в июне.
Почти миллион нашел ребенок на улице
В Нижневартовске девятилетний ребенок нашел на улице около 750 тысяч рублей. Деньги лежали на лавочке у подъезда. Школьник отнес пачку купюр в полицию. Позже владелец денег нашелся.
