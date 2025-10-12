Поиски семьи Усольцевых, пропавших в тайге, на время прекратили: что удалось выяснить за две недели

В Красноярском крае временно приостановлены поисковые мероприятия по обнаружению пропавшей семьи Усольцевых. Об этом сообщил депутат Законодательного Собрания региона Алексей Кулеш. По его словам, принято решение прекратить активные поиски из-за наступления неблагоприятных погодных условий и невозможности продолжать работы в зимний период. Что известно за две недели поисков пропавшей семьи — в материале URA.RU.
Как и когда пропала семья Усольцевых
Семья Усольцевых, пропавшая 28 сентября во время похода из поселка Кутурчин, до сих пор не найдена. В поиске задействованы более 350 человек, включая следователей, криминалистов и сотрудников поисково-спасательных отрядов. К поискам недавно присоединились 17 альпинистов со специализированным оборудованием.
Уточняется, что семья хотела провести ночь в туристическом домике-куполе на территории Минской петли. Изначально они собирались идти вместе с туристической группой, но в последний момент решили отправиться в поход в одиночку из-за резкого ухудшения погоды. После выхода на маршрут начался сильный дождь, что, по мнению спасателей, могло привести к их отклонению от тропы. Автомобиль семьи был обнаружен у подножия горного массива. В салоне остались все ценные вещи, документы, а также детское кресло с игрушками. Поисковые работы велись с применением квадрокоптеров, вертолетов и специализированной альпинистской техники.
Как проходили поиски семьи
Поисковые работы пропавшей семьи Усольцевых в Партизанском районе Приморского края продолжаются уже две недели. Отмечается, что территория отличается сложным рельефом: здесь густая тайга, завалы поваленных деревьев, крутые склоны и снежный покров. Для обследования труднодоступных районов задействованы беспилотные аппараты, а также осуществляется авиационный мониторинг с использованием вертолетов.
Краевые спасатели обследовали труднодоступные участки, включая 15-метровую пещеру и каменистые россыпи за горой Мальвинка. Также был обследован предполагаемый маршрут передвижения туристов, осуществлен осмотр двух охотничьих построек и прилегающих к ним таежных участков. Однако следов пребывания пропавших обнаружено не было.
По актуальной информации, последний раз сигнал телефона Сергея Усольцева зафиксировали в районе шоссе «Кутурчин-Мина», недалеко от оживленного поселка. Кроме того, появились основания полагать, что семья на гору Мальвинка и вовсе не поднималась.
Что произошло с пропавшей семьей: версии
Семья могла задохнуться угарным газом
По версии бывшего спасателя и альпиниста Юрия Раилко, побывавшего в Кутурчинском Белогорье, семья могла стать жертвой отравления угарным газом. Он предположил, что Усольцевы, пытаясь укрыться от непогоды, могли воспользоваться газовой горелкой в замкнутом пространстве с плохой вентиляцией, что и привело к трагическим последствиям.
Усольцевы погибли из-за несчастного случая
Региональное управление СК РФ рассматривает несчастный случай в качестве основной версии исчезновения семьи Усольцевых. Криминальный след, как и версия о добровольном отъезде, были исключены. На это указывают оставленные дома ценности, отсутствие признаков сборов, а также тот факт, что все паспорта были обнаружены в автомобиле. В ведомстве констатировали, что вероятность обнаружить пропавших живыми является крайне низкой.
Спасатель считает, что на семью могли напасть животные
В интервью изданию «Постньюс» спасатель Алексей Урецкий высказал предположение, что на семью из Красноярского края могли напасть волки, а не медведи. Он подчеркнул, что медведи крайне редко проявляют агрессию по отношению к людям, предпочитая питаться падалью. В то же время волки, по словам Урецкого, способны преследовать и атаковать человека. Спасатель также отметил, что вероятность благоприятного исхода поисковой операции сохраняется и во многом определяется уровнем подготовки пропавших к походу.
Пропавшие могли провалиться в ущелье
Сотрудники правоохранительных органов не исключают, что исчезновение семьи Усольцевых связано с возможным падением в одно из ущелий. Согласно информации ведомства, мобильные устройства пропавших последний раз подавали сигнал в районе скальных образований вечером 28 сентября.
Семья могла инсценировать исчезновение
По информации aif.ru, рассматривается и такая версия событий, согласно которой семья могла умышленно скрыться, сымитировав свою гибель с целью ввести в заблуждение деловых партнеров Сергея. Сторонники полагают, что Усольцевы покинули лес и, руководствуясь коммерческими интересами, намеренно скрывают факт своего пребывания в живых.
Возможно Усольцевы еще находятся в лесу
Одной из главных предположений относительно исчезновения семьи в тайге является версия о том, что они могли заблудиться в лесу. Тем не менее, Даниил — сын Ирины от первого брака — ставит под сомнение эту гипотезу. По словам молодого человека, глава семьи обладал значительным туристическим опытом, неоднократно совершал походы в тайгу и хорошо ориентировался на местности. Даниил полагает, что его отчим вряд ли мог потеряться в лесу настолько, чтобы не найти дорогу обратно.
Поход ради убийства
В социальных сетях набирает популярность версия о вероятном умышленном убийстве. Пользователи высказывают предположения, что Сергей Усольцев мог преднамеренно организовать поход с целью устранения супруги и ребенка. Кроме того, обсуждаются варианты скрытого семейного конфликта или даже возможного участия серийного преступника.
Выгода в смерти супруга Усольцева
Активно выдвигается предположение о вероятной финансовой подоплеке совершенного преступления. По мнению пользователей, исчезновение семьи может быть связано с вопросами наследования, касающимися Сергея Усольцева. В комментариях звучат вопросы о том, проводилась ли проверка недавних операций по банковским счетам предпринимателя, а также высказываются предложения обратить внимание на лиц, которые могли бы получить выгоду от имущества успешного бизнесмена.
Криминальная связь
Пользователи соцсетей высказывают предположения о возможном установлении предпринимателем контактов с криминальными группировками. В случае возникновения угрозы разоблачения, Усольцев мог инсценировать свое исчезновение с целью сокрытия вместе с семьей в другом регионе или за пределами страны. Эта версия, наряду с другими, активно рассматривается общественностью в контексте последних событий.
Появилась гипотеза о любовнике Усольцевой
Также распространилась версия о вероятных внебрачных отношениях Ирины Усольцевой. Некоторые комментаторы обратили внимание на существенную разницу в возрасте между супругами, что, по их мнению, могло послужить поводом для возникновения у женщины отношений с другим мужчиной.
Сторонники теории не исключают, что к исчезновению Сергея Усольцева может быть причастен предполагаемый возлюбленный его супруги. Между тем старший сын Ирины Усольцевой решительно опровергает подобные предположения, настаивая на том, что в семье всегда царили доверие и взаимопонимание.
Поиски Усольцевых прекратят
Оперативно-поисковые мероприятия по обнаружению семьи Усольцевых, пропавшей в Красноярском крае, временно приостановят. Решение связано с осложнением погодных условий и невозможностью продолжения работ в зимний период, сообщил Алексей Кулеш в своем telegram-канале. По его словам, поиски продолжатся только после окончания зимы и улучшения погодной обстановки.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.