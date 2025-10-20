Бывший главный дорожник Челябинска осужден за взятку
За взятку в 30 тысяч рублей Дмитрию Шиляеву придется заплатить 600 тысяч
Фото: Илья Московец © URA.RU
Экс-глава комитета дорожного хозяйства Дмитрий Шиляев признан виновным в получении взятки в 30 тысяч рублей. Эту информацию подтвердили URA.RU в пресс-службе Калининского районного суда.
«Шиляев признан виновным в совершении преступления. Он приговорен к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года и штрафом в размере 20-кратной суммы взятки, то есть 600 тысяч рублей», — пояснили в суде.
По версии следствия, с июня по июль 2022 года при реализации заключенного КДХ Челябинска муниципального контракта с ООО «УралДорСтрой» на ремонт объектов улично-дорожной сети (Западное шоссе от Шершневской плотины до границы города) в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», обвиняемый получил через посредника взятку в 30 тысяч рублей от заместителя директора ООО «УралДорСтрой». Деньги были переданы за сокрытие факта выявленного дефекта дорожного покрытия автомобильной дороги при осуществлении работ подрядной организацией, а также непринятие мер по выдаче предписания о временной приостановке работ на объекте.
Собственник «УралДорСтроя» Нвер Колозян был задержан сотрудниками УФСБ по региону в декабре 2023 года. Шиляев — 23 мая 2024 года. Вместе с ними под следствие попали целый ряд сотрудников мэрии Челябинска, а также «Челябинскавтодора», подведомственного региональному министерству дорожного строительства и транспорта. Решением Центрального райсуда Челябинска Колозян приговорен к пяти годам колонии строгого режима и штрафу в 40 млн рублей. По требованию прокуратуры с его фирмы взыскивают свыше 100 млн рублей за некачественно выполненный ремонт автомобильной дороги Фершампенуаз — Париж — железнодорожная станция Джабык.
