Бывший главный дорожник Челябинска осужден за взятку

За взятку в 30 тысяч рублей Дмитрию Шиляеву придется заплатить 600 тысяч Фото: Илья Московец © URA.RU

Экс-глава комитета дорожного хозяйства Дмитрий Шиляев признан виновным в получении взятки в 30 тысяч рублей. Эту информацию подтвердили URA.RU в пресс-службе Калининского районного суда.

«Шиляев признан виновным в совершении преступления. Он приговорен к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года и штрафом в размере 20-кратной суммы взятки, то есть 600 тысяч рублей», — пояснили в суде.

По версии следствия, с июня по июль 2022 года при реализации заключенного КДХ Челябинска муниципального контракта с ООО «УралДорСтрой» на ремонт объектов улично-дорожной сети (Западное шоссе от Шершневской плотины до границы города) в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», обвиняемый получил через посредника взятку в 30 тысяч рублей от заместителя директора ООО «УралДорСтрой». Деньги были переданы за сокрытие факта выявленного дефекта дорожного покрытия автомобильной дороги при осуществлении работ подрядной организацией, а также непринятие мер по выдаче предписания о временной приостановке работ на объекте.

