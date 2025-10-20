Почему в квартирах челябинцев может пропасть отопление

Некоторые челябинцы вынуждены сидеть без отопления Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU

В Челябинске все жилые дома и социальные объекты полностью подключены к отоплению. Но тепло в квартирах может пропасть из-за неудовлетворительного состояния внутридомовых сетей, как произошло на прошлой неделе в домах по улице Каслинская, сообщил заместитель главы города по городскому хозяйству Александр Астахов, передает корреспондент URA.RU.

«На сегодняшний день все жилые, социальные и административные объекты подключены к отоплению полностью. На прошедшей неделе несколько домов в Калининском районе частично были отключены. Все дома обслуживает управляющая компания ДЭЗ „Калининского района“ и „Мой дом Урал“. Проведение аварийно-восстановительных работ контролировали совместно с прокуратурой», — сообщил Астахов на аппаратном совещании в мэрии, передает корреспондент URA.RU с места события.

Речь идет про дома №52 и №54 по улице Каслинской. Дома не старые, но состояние внутридомовых сетей вызывает большое количество вопросов, отметил глава Челябинска Алексей Лошкин. «По аналогии таких домов в городе Челябинске достаточно много. Сети внутри домов все развалились, что приварить [трубу] не к чему. Это показывает недобросовестное отношение управляющих компаний к их прямым обязанностям», — отметил Лошкин.

