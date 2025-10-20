Почему в квартирах челябинцев может пропасть отопление
Некоторые челябинцы вынуждены сидеть без отопления
Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU
В Челябинске все жилые дома и социальные объекты полностью подключены к отоплению. Но тепло в квартирах может пропасть из-за неудовлетворительного состояния внутридомовых сетей, как произошло на прошлой неделе в домах по улице Каслинская, сообщил заместитель главы города по городскому хозяйству Александр Астахов, передает корреспондент URA.RU.
«На сегодняшний день все жилые, социальные и административные объекты подключены к отоплению полностью. На прошедшей неделе несколько домов в Калининском районе частично были отключены. Все дома обслуживает управляющая компания ДЭЗ „Калининского района“ и „Мой дом Урал“. Проведение аварийно-восстановительных работ контролировали совместно с прокуратурой», — сообщил Астахов на аппаратном совещании в мэрии, передает корреспондент URA.RU с места события.
Речь идет про дома №52 и №54 по улице Каслинской. Дома не старые, но состояние внутридомовых сетей вызывает большое количество вопросов, отметил глава Челябинска Алексей Лошкин. «По аналогии таких домов в городе Челябинске достаточно много. Сети внутри домов все развалились, что приварить [трубу] не к чему. Это показывает недобросовестное отношение управляющих компаний к их прямым обязанностям», — отметил Лошкин.
Еще один проблемный дом в Челябинске находится на Комсомольском проспекте, 30в. Дом по меркам многоквартирных домов свежий (2000 года постройки), внешне хорошо выглядит. Но состояние сетей ужасное, отметил Лошкин. «Такое ощущение, что просто деньги собирают. Давайте с этим разбираться. У нас есть хорошая практика совместной работы с органами прокуратуры. Мы сейчас, фактически, за них занимаемся тем, что они должны были выполнить за лето. Так не должно быть», — добавил Лошкин.
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!