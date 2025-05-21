21 мая 2025

Бюджет обеспечит препаратами тяжелобольного мальчика, которому пермяки собирали миллионы рублей

Бюджет Пермского края обеспечит препаратами ребенка с первичной энтеропатией
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Малыш привязан к капельнице большую часть суток
Малыш привязан к капельнице большую часть суток Фото:

В Пермском крае двухлетний Ярослав Кустов, который страдает редким заболеванием — первичной энтеропатией — будет получать жизненно важный препарат за счет бюджета региона. Ранее для сохранения жизни малыша 4,5 млн рублей пришлось собирать жителям Прикамья с помощью фонда «Дедморозим». Теперь Ярослав, который вынужден питаться с помощью капельниц, будет получать необходимые вещества за счет государства.

«Ярик уже получает больше половины позиций парентерального питания за счет бюджета. В результате совместной работы „Дедморозим“ и минздрава Пермского края недавно он стал получать и бикарбонат натрия, который нужен для регуляции кислотности крови», — рассказала URA.RU специалист по социально-правовой работе «Дедморозим» Дарья Лунева. Команда фонда продолжит добиваться, чтобы мальчик получал от государства как жизненно необходимые лекарства и парентеральное питание, так и медицинские изделия.

Ранее URA.RU рассказывало, что у Ярослава нервичная энтеропатия — заболевание, при котором питательные вещества не всасываются в кишечнике. Чтобы ребенок рос и развивался, ему необходимо получать внутривенное питание. Ярослав — единственный ребенок в Пермском крае с таким диагнозом. Он по 20 часов в сутки подключен к капельнице с внутривенным питанием. Чтобы помочь ему, в январе пермяки собрали 4,5 млн рублей. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пермском крае двухлетний Ярослав Кустов, который страдает редким заболеванием — первичной энтеропатией — будет получать жизненно важный препарат за счет бюджета региона. Ранее для сохранения жизни малыша 4,5 млн рублей пришлось собирать жителям Прикамья с помощью фонда «Дедморозим». Теперь Ярослав, который вынужден питаться с помощью капельниц, будет получать необходимые вещества за счет государства. «Ярик уже получает больше половины позиций парентерального питания за счет бюджета. В результате совместной работы „Дедморозим“ и минздрава Пермского края недавно он стал получать и бикарбонат натрия, который нужен для регуляции кислотности крови», — рассказала URA.RU специалист по социально-правовой работе «Дедморозим» Дарья Лунева. Команда фонда продолжит добиваться, чтобы мальчик получал от государства как жизненно необходимые лекарства и парентеральное питание, так и медицинские изделия. Ранее URA.RU рассказывало, что у Ярослава нервичная энтеропатия — заболевание, при котором питательные вещества не всасываются в кишечнике. Чтобы ребенок рос и развивался, ему необходимо получать внутривенное питание. Ярослав — единственный ребенок в Пермском крае с таким диагнозом. Он по 20 часов в сутки подключен к капельнице с внутривенным питанием. Чтобы помочь ему, в январе пермяки собрали 4,5 млн рублей. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...