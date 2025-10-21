Логотип РИА URA.RU
Природа

Погода

Челябинск накрыло утренним туманом. Видео

21 октября 2025 в 09:30
Утром Челябинск накрыл плотный туман (архивное фото)

Утром Челябинск накрыл плотный туман (архивное фото)

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинск утром 21 октября накрыло протным густым туманом. Жители сообщают, что он естественного происхождения, без запаха.

«Туман плотный, бело-серый. Ничем не пахнет. Природное явление», — комментирует жительница Челябинска Мария Ч.

Водителям приходится снижать скорость, чтобы лучше ориентироваться в дорожной обстановке в условиях ограниченной видимости. О возможных туманах предупреждали синоптики Челябинского гидрометеоцентра. Они прогнозировали перепады температур и осадки.

