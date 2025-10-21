Челябинск накрыло утренним туманом. Видео
Утром Челябинск накрыл плотный туман (архивное фото)
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Челябинск утром 21 октября накрыло протным густым туманом. Жители сообщают, что он естественного происхождения, без запаха.
«Туман плотный, бело-серый. Ничем не пахнет. Природное явление», — комментирует жительница Челябинска Мария Ч.
Водителям приходится снижать скорость, чтобы лучше ориентироваться в дорожной обстановке в условиях ограниченной видимости. О возможных туманах предупреждали синоптики Челябинского гидрометеоцентра. Они прогнозировали перепады температур и осадки.
