Захарова предупредила херсонцев о смертельной опасности

Захарова: жителям Херсонщины грозит смертельная опасность из-за мародерства ВСУ
Захарова заявила, что за свои преступления против мирных граждан необандеровцы будут наказаны
Захарова заявила, что за свои преступления против мирных граждан необандеровцы будут наказаны
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила жителей Херсонской области о смертельной опасности. По ее словам, на территориях, контролируемых ВСУ, участились случаи мародерства: боевики вывозят имущество из частных домов, а затем поджигают их, чтобы скрыть следы преступлений.

«Многие херсонцы находятся в реальной опасности физической расправы со стороны неонацистских оккупантов», — подчеркнула Захарова на брифинге. Ее слова приводи официальный telegram-канал МИД РФ. Она добавила, что участники вооруженных формирований систематически грабят дома и уничтожают имущество, за это виновные будут наказаны.

В Херсоне осталось менее трети из 500 тысяч жителей, большинство уехали самостоятельно, так как назначенная Киевом администрация не проводит эвакуацию. Губернатор Владимир Сальдо сообщил, что власти фактически покинули регион, а оставшиеся подвергаются проверкам со стороны ВСУ. Ситуация в регион остается напряженной: больницы работают преимущественно на нужды украинской армии, наблюдается нехватка врачей и случаи мародерства, а Карантинный остров вовсе остался без электричества, воды и газа, передает RT.

