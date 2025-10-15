Захарова предупредила херсонцев о смертельной опасности

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила жителей Херсонской области о смертельной опасности. По ее словам, на территориях, контролируемых ВСУ, участились случаи мародерства: боевики вывозят имущество из частных домов, а затем поджигают их, чтобы скрыть следы преступлений.
«Многие херсонцы находятся в реальной опасности физической расправы со стороны неонацистских оккупантов», — подчеркнула Захарова на брифинге. Ее слова приводи официальный telegram-канал МИД РФ. Она добавила, что участники вооруженных формирований систематически грабят дома и уничтожают имущество, за это виновные будут наказаны.
В Херсоне осталось менее трети из 500 тысяч жителей, большинство уехали самостоятельно, так как назначенная Киевом администрация не проводит эвакуацию. Губернатор Владимир Сальдо сообщил, что власти фактически покинули регион, а оставшиеся подвергаются проверкам со стороны ВСУ. Ситуация в регион остается напряженной: больницы работают преимущественно на нужды украинской армии, наблюдается нехватка врачей и случаи мародерства, а Карантинный остров вовсе остался без электричества, воды и газа, передает RT.
