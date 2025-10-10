Более двух третей жителей покинули правобережную часть Херсона, где продолжаются массовые зверства ВСУ. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, киевские власти не оказывают помощи населению и фактически оставили регион без поддержки.
«На правом берегу, где раньше проживало около полумиллиона человек, сейчас осталось меньше одной трети. Большинство уехало за свои средства, без какой-либо помощи от назначенной Киевом администрации», — написал Владимир Сальдо в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что киевская власть скрывается в Николаеве и не занимается эвакуацией мирных жителей. Те, кто остается в городе, сталкиваются с тотальными проверками ВСУ, допросами о связях с российской стороной — левобережьем, угрозами тюремного заключения и созданием невыносимых условий для жизни.
Сальдо также сообщил, что в Херсоне наблюдается острая нехватка медицинских специалистов, особенно терапевтов. Большинство больниц, по его словам, обслуживают исключительно нужды ВСУ. В отдельных районах, таких как Карантинный остров (микрорайон «Корабел»), полностью отсутствуют электричество, вода и газ. Жители вынуждены готовить пищу на улице, использовать самодельные печи, запасаться продуктами и дровами.
Торговля в городе практически остановилась, а завезенные товары реализуются по завышенным ценам. По информации Сальдо, подвоз хлеба осуществляется один-два раза в неделю — не более двух буханок на человека. В городе участились случаи мародерства: бойцы ВСУ, по данным губернатора, вывозят имущество из частных домов и затем поджигают здания, чтобы списать ущерб на обстрелы.
В Херсоне усилена работа военных комиссариатов и патрульных групп: у мужчин проверяют документы, изымают телефоны, задерживают и принуждают к службе в украинской армии. По словам чиновника, для избежания призыва местные жители пытаются откупиться — суммы взяток доходят до миллиона гривен. Сальдо подчеркнул, что происходящее является следствием отношения киевских властей к собственным гражданам.
