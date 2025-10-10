Большая часть населения покинула правый берег Херсона, где зверствуют ВСУ

Люди уехали с правобережья Херсона на свои средства, поскольку киевские власти им не помогают
Люди уехали с правобережья Херсона на свои средства, поскольку киевские власти им не помогают
Более двух третей жителей покинули правобережную часть Херсона, где продолжаются массовые зверства ВСУ. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, киевские власти не оказывают помощи населению и фактически оставили регион без поддержки.

«На правом берегу, где раньше проживало около полумиллиона человек, сейчас осталось меньше одной трети. Большинство уехало за свои средства, без какой-либо помощи от назначенной Киевом администрации», — написал Владимир Сальдо в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что киевская власть скрывается в Николаеве и не занимается эвакуацией мирных жителей. Те, кто остается в городе, сталкиваются с тотальными проверками ВСУ, допросами о связях с российской стороной — левобережьем, угрозами тюремного заключения и созданием невыносимых условий для жизни.

Сальдо также сообщил, что в Херсоне наблюдается острая нехватка медицинских специалистов, особенно терапевтов. Большинство больниц, по его словам, обслуживают исключительно нужды ВСУ. В отдельных районах, таких как Карантинный остров (микрорайон «Корабел»), полностью отсутствуют электричество, вода и газ. Жители вынуждены готовить пищу на улице, использовать самодельные печи, запасаться продуктами и дровами.

Торговля в городе практически остановилась, а завезенные товары реализуются по завышенным ценам. По информации Сальдо, подвоз хлеба осуществляется один-два раза в неделю — не более двух буханок на человека. В городе участились случаи мародерства: бойцы ВСУ, по данным губернатора, вывозят имущество из частных домов и затем поджигают здания, чтобы списать ущерб на обстрелы.

В Херсоне усилена работа военных комиссариатов и патрульных групп: у мужчин проверяют документы, изымают телефоны, задерживают и принуждают к службе в украинской армии. По словам чиновника, для избежания призыва местные жители пытаются откупиться — суммы взяток доходят до миллиона гривен. Сальдо подчеркнул, что происходящее является следствием отношения киевских властей к собственным гражданам.

