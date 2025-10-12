Жители ХМАО назвали лучшие школы региона

В Югре родители и ученики сформировали рейтинг школ в сервисе 2 ГИС. URA.RU выяснило, какие учебные заведения в крупнейших городах региона признаны лучшими.
Нижневартовск
На первое место среди школ столицы Самотлора пользователи сервиса поставили «Нижневартовскую школу для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 2». В отзывах отмечается, что в учебном заведении отличный педагогический состав, а дети всегда рады ходить сюда на занятия.
Сургут
В Сургуте в топе государственных школ также учебное заведение для детей с ОВЗ — «Сургутская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». Один из отзывов звучит так: «Здесь пока еще есть понимание, доброта, взаимопомощь и любовь к детям». Пользователи 2 ГИС отмечают, что в школе работают прекрасные педагоги и директор, а другим было бы неплохо равняться на это учебное заведение.
Ханты-Мансийск
В Ханты-Мансийске лидером по отзывам стала «Средняя общеобразовательная школа №5». Жители окружной столицы в основном ценят ее за хорошую еду в столовой, а некоторые называют школы местом, куда хочется вернуться.
При этом, агентство RAEX на основании данных о поступлении школьников в лучшие вузы страны называет свою тройку лучших школ в регионе. Так, в Нижневартовске это лицей, в Сургуте — гимназия «Лаборатория Салахова», а в Ханты-Мансийске — «Югорский физико-математический лицей-интернат».
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО в 2024 году Югорский физико-математический лицей-интернат в Ханты-Мансийске стал лучшим в рейтинге агентства RAEX. На втором месте оказался лицей №1 Нефтеюганска, а замыкала тройку гимназия «Лаборатория Салахова» в Сургуте».
