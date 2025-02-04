Цыганка, устроившая конфликт в школе №48 Кургана (корпус в микрорайоне Глинки), принесла извинения педагогу. Об этом URA.RU сообщили в полиции. Ранее женщина поругалась с учительницей и плюнула ей в лицо.
«Сотрудники полиции провели проверку. Гражданка 1994 года рождения оштрафована по решению суда по статье „Мелкое хулиганство“. Также женщина принесла свои извинения педагогу», — говорится в сообщении представителей УМВД России по Курганской области.
Уточняется, что полиция продолжает проверку в соответствии с действующим законодательством. Накануне в школе №48 Кургана назрел конфликт из-за учеников-цыган, которые били детей, срывали уроки и оскорбляли учителя. Родители школьников написали коллективное письмо с требованием исключить малолетних дебоширов, а педагог была на грани увольнения.
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