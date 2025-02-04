04 февраля 2025

Цыганка извинилась перед курганским учителем, которому плюнула в лицо. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Виновница конфликта принесла извинения
Виновница конфликта принесла извинения Фото:

Цыганка, устроившая конфликт в школе №48 Кургана (корпус в микрорайоне Глинки), принесла извинения педагогу. Об этом URA.RU сообщили в полиции. Ранее женщина поругалась с учительницей и плюнула ей в лицо.

«Сотрудники полиции провели проверку. Гражданка 1994 года рождения оштрафована по решению суда по статье „Мелкое хулиганство“. Также женщина принесла свои извинения педагогу», — говорится в сообщении представителей УМВД России по Курганской области.

Уточняется, что полиция продолжает проверку в соответствии с действующим законодательством. Накануне в школе №48 Кургана назрел конфликт из-за учеников-цыган, которые били детей, срывали уроки и оскорбляли учителя. Родители школьников написали коллективное письмо с требованием исключить малолетних дебоширов, а педагог была на грани увольнения. 

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Цыганка, устроившая конфликт в школе №48 Кургана (корпус в микрорайоне Глинки), принесла извинения педагогу. Об этом URA.RU сообщили в полиции. Ранее женщина поругалась с учительницей и плюнула ей в лицо. «Сотрудники полиции провели проверку. Гражданка 1994 года рождения оштрафована по решению суда по статье „Мелкое хулиганство“. Также женщина принесла свои извинения педагогу», — говорится в сообщении представителей УМВД России по Курганской области. Уточняется, что полиция продолжает проверку в соответствии с действующим законодательством. Накануне в школе №48 Кургана назрел конфликт из-за учеников-цыган, которые били детей, срывали уроки и оскорбляли учителя. Родители школьников написали коллективное письмо с требованием исключить малолетних дебоширов, а педагог была на грани увольнения. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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