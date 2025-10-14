Развитие челябинского туризма потребовало обновления инфраструктуры

15 октября 2025 в 08:45 Размер текста - 17 +

С коллегами в Беларуси Анастасия Понькина обсуждает совместные проекты Челябинской и Гомельской областей Фото: пресс-служба Главного управления координации развития туризма Челябинской области Активный приток туристов Челябинскую область столкнулся с недостачей туристической инфраструктуры. Туалеты, автобусные парковки и дороговизна билетов — те вызовы, с которыми работает Главное управление координации развития туризма области. Его руководитель Анастасия Понькина рассказала URA.RU, на каких гостей областные власти делают ставку и почему гостиницы после ужесточения регулирования все-таки продолжили работать. «До массового закрытия гостиниц дело не дошло» — Анастасия Олеговна, начнем с самого актуального регуляторного вопроса. Реестр гостиниц. Звучат угрозы, что объекты, не внесенные в него с 1 сентября, работать не смогут. А как на самом деле? — Единый реестр объектов классификации размещен на федеральной платформе «Гостеприимство». Ведет его Росаккредитация. До 1 сентября 2025 все средства размещения — гостиницы, кемпинги и базы отдыха — должны были завершить самооценку, внести или обновить информацию о своей деятельности и с помощью фотографий, сделанных в мобильном приложении «Инспектор», подтвердить свое соответствие обязательным требованиям. На сегодняшний день в реестре от региона 392 средства размещения. В сентябре прирост составил 43 объекта. Регистрация в Едином реестре — это не просто формальность, а шаг к прозрачности, повышению конкурентоспособности объектов размещения и стандартизации услуг. За отсутствие средства размещения в реестре предусмотрена административная ответственность: для должностных лиц штраф в размере от 50 до 70 тысяч рублей, для юридических лиц — от 300 до 450 тысяч. При этом общая задача Минэкономразвития России и регионов — оказать достаточный уровень поддержки участникам рынка, чтобы прибегать к таким штрафам как можно реже. Контролируя процесс, мы продолжаем выявлять объекты, которые сведения о себе не внесли. Оказываем им консультационную поддержку. — То есть до массовых закрытий дело пока не дошло. Отвлечемся от контроля и перейдем к поддержке. Есть единая субсидия регионам в рамках нацпроекта. На что ее можно получить? — С 2023 года регион поддерживает проекты по развитию туристической инфраструктуры. Средства субсидии можно израсходовать на несколько направлений. Например, на обустройство пляжей — установить ограждения, вышки спасателей и шезлонги. Можно развивать причальную инфраструктуру — понтоны и плавучие причалы. Предприниматели могут создать объекты кемпинг-размещения. — Такие разные направления. — Также средства предназначены на разработку новых туристических маршрутов с маркировкой и навигацией, организацию круглогодичной работы плавательных бассейнов и цифровизацию — электронные путеводители и аудиогиды. Предусмотрели и создание безбарьерной среды: установку пандусов и подъемников. Анастасия Понькина рассказала, какой туризм хотят видеть в регионе областные власти Фото: пресс-служба Главного управления координации развития туризма Челябинской области «Горнолыжные курорты создадут круглогодичный маршрут» — Вы заговорили о цифровизации. Владелец «Солнечной долины» Олег Сиротин, к примеру, предлагал отцифровывать поездки туристов для единого ски-пасса по всем горнолыжным курортам. Говоря о таких инициативах, мы рассуждаем о далеком будущем или о проектах, которые могут стать реальностью уже сегодня? — Соглашусь, что цифровизация туризма в нашей области способна повысить удобство и конкурентоспособность туристических услуг. Центр проектного развития оцифровал более 30 популярных пеших туристических маршрутов — они доступны в 3D-формате на «Яндекс Картах». Среди новых в этом году: экотропа «Аргус» в Кусе, инклюзивная экотропа «Тургояк» в Миассе, дорога к Александровской сопке, маршруты «Гора Голуха — Чашковский хребет», «В гостях у Сохатого Великана» на горе Косотур в Златоусте. Доступны прогулки по «Лесному массиву» в Красноармейском муниципальном округе, «По следам метеорита» на берегу озера Чебаркуль и по маршруту «Серебры — зеркало души» — недалеко от Карабаша. Работа в этом направлении продолжается. НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ Сиротин: турпоток на челябинских горнолыжках может вырасти в разы — И это, наверно, надо. А что можете сказать про идею Сиротина? — Вместе с бизнес-сообществом хотим пойти дальше. По поручению губернатора Алексея Текслера прорабатываем вопрос создания круглогодичного маршрута, который объединит горнолыжные курорты и достопримечательности региона. Сейчас совместно с представителями ГЛК прорабатываем возможность сводного перемещения между курортами и беспрепятственного доступа к подъемникам, в том числе через систему единого ски-пасса. «В Челябинске заработал крупный технический музей» — Алексей Текслер два года назад обозначил автотуризм как приоритет. Регион был готов выступить пилотной площадкой по его развитию. Подвижки есть? — Минэкономразвития РФ и Центр стратегических разработок в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство» выпустили каталог автомобильных туристических маршрутов России. Справочник опубликовали 7 октября. В него вошли 109 маршрутов из 62 регионов страны, протяженностью порядка 40 тысяч км. Это уже готовые планы поездок для туристов с рекомендациями по достопримечательностям, питанию и проживанию. — Как понимаю, Южный Урал в каталоге тоже присутствует? — Верно. Челябинская область представлена в нем с двумя маршрутами. Первый «Горы зовут» с протяженностью более 650 км. Время в пути — три дня. Охватывает озера Чебаркуль и Тургояк, «Солнечную долину», гору Косотур и национальный парк «Таганай», Большие Айские Притесы, пещеру Кургазак и национальный парк «Зюраткуль». — А второй маршрут? — Он называется «Стрит-арт, Тургояк и альпийские луга». Занимает четыре дня и включает в себя посещение достопримечательностей в Челябинске, Миассе, Златоусте, Сатке и других туристических объектов. Протяженность маршрута составила 580 км. — Надеюсь, в следующий раз мы поговорим и о развитии инфраструктуры для автопутешественников. С маршрутами для них понятно. Что можно показать гостям, кроме традиционных туробъектов? Наверно, не озерами едиными развивается наш туризм. — Есть необычные места, о которых и жители-то не всегда знают. Скажем, музей «МотоЭпоха» в Челябинске. Его представители прошли обучение по программе «Открытая промышленность» и разработали экскурсию «Двухколесные истории». Посетители могут наблюдать за процессом восстановления техники — от разборки до превращения в музейные экспонаты. Детали для реставрации изготавливают на заводе «ЛД Прайд». В области работает 88 программ промышленного туризма Фото: пресс-служба Главного управления координации развития туризма Челябинской области — Туризм — это впечатления. Иногда их надо обновлять, чтобы туристы могли удивляться, раза за разом приезжая в регион. Продолжим список: что еще нового сможем показать им? — В 2024 году порядка 215 млн рублей направили на развитие туристической инфраструктуры. Уже сейчас видим результат. Благодаря поддержке на озере Кумкуль обновили территорию для отдыха Green Park: появились пляж, зоны для активного отдыха. На «Тургояк-Резорт» прошли работы по развитию пляжной территории, здесь поставили теннисные столы, тренажеры и пункты общественного питания. В Карабаше появилась обновленная береговая линия озера Серебры. Проект «Серебры — зеркало души» стал победителем Всероссийского конкурса лучших инициатив по созданию комфортной городской среды. В июле все работы завершились. Теперь посетители могут насладиться экотропой, смотровой площадкой и другими объектами. — Фактически созданные человеком достопримечательности могут становиться не меньшим магнитом, чем природные или исторические. К сожалению, не всегда мы это принимаем в расчет. Многие малые города региона могли бы стать более интересными для туристов. — Исторический потенциал небольших городов для туризма тоже может сыграть свою роль. Туристы сегодня открывают для себя Троицк — музей архитектуры под открытым небом. — Первая знаковая достопримечательность города, которая встречается прямо при въезде — это водонапорная башня, выстроенная в стиле раннего постмодернизма. Чуть дальше — храм святого Димитрия Солунского. В городе представлена плотная историческая застройка образца 19 — начала 20 веков. Много купеческих домов. «Гостям предложили управлять спецтехникой» — Директор Златоустовской оружейной фабрики Валерий Томея говорил про событийный туризм. Есть собирающий много зрителей и мастеров Бушуевский фестиваль. Он проходит раз в год. А хотелось бы чаще. НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ В Златоусте учат машины создавать гравюру на стали — Культурные мероприятия действительно привлекают внимание гостей. Не просто привлекают, а формируют благоприятный образ территории и в целом нашей области. Проходят гастрономические недели («Блюдо от верблюда», «Крынка»). Кроме Бушуевского, есть фестивали «Пламя „Аркаима“, исторической реконструкции „Южный рубеж“. На протяжении всего года туристов привлекают различные мастер-классы. Да, Бушуев-фест проходит только летом, но сообщество граверов в Златоусте стало проводить более регулярные чемпионаты по ножевому многоборью. Фестиваль исторической реконструкции «Южный рубеж» прошел в Троицке Фото: пресс-служба Главного управления координации развития туризма Челябинской области — Есть традиции производства, которые южноуральцы поддерживают веками. Вы уже сказали про «Открытую промышленность». Как эта программа помогла производственникам сделать из своего бизнеса туробъект? — Промышленность действительно является неотъемлемой частью региональной идентичности и пользуется большим спросом у туристов. Более 50 предприятий области открыли двери для экскурсий после обучения по программе «Открытая промышленность». За первое полугодие число промышленных туристов превысило 57 тысяч человек. — Как выглядит наш промышленный туризм? — Всего в регионе доступно 88 программ промышленного туризма, включая экскурсии, мастер-классы, интерактивы и индустриальные маршруты. Также разработаны две экскурсии по индустриальному наследию за пределами промышленных площадок. — Что выбирают туристы при таком разнообразии? Какие программы пользуются повышенным интересом? — Стал популярным маршрут выходного дня «Первые в Магнитке». Гости посещают промышленные площадки ММК и «Ситно», объекты индустриального наследия, участвуют в экскурсии по городу. В октябре 2025 года стартовал проект «ДСТ-драйв». Полигон завода «ДСТ-Урал» превратился в площадку для экскурсий, где любой желающий может пройти тест-драйв и дистанционное управление спецтехникой. Регион продолжил сотрудничество с Агентством стратегических инициатив, сейчас работаем над участием в новом сезоне программы «Открытая промышленность». «Соединим туроператоров с экскурсоводами» — С кадрами непросто везде, а в туризме, судя по выкладкам аналитиков, особенно. Как быть? — В октябре пройдет стратегическая сессия с участием представителей турбизнеса и Российского государственного университета туризма и сервиса. Давайте вернемся к этому вопросу после мероприятия. — Руководители туркомпаний пожаловались: в едином федеральном реестре много аттестованных экскурсоводов, а работают единицы. — Надо совершенствовать взаимодействие между туроператорами и экскурсоводами. Проблема есть, и мы над решением этой задачи работаем. Один из вариантов — создание специального раздела на сайте Главного управления. — Как взаимодействуете с южноуральским турбизнесом? — Процесс идет, но его надо усиливать. Туркомпании стали ключевым партнером при развитии сферы. Вот примеры совместной работы: презентация туристического потенциала региона для участников Клуба молодого делового туризма Вьетнама, визит делегации в Минск и Гомельскую область, взаимодействие с РЖД по проекту «Туристические поезда». На встрече с генконсулом Киргизии вместе обсудили развитие туристических связей и сотрудничество в сфере подготовки кадров. Представители регионального турбизнеса участвуют в аттестационных комиссиях и рабочих группах по развитию разных направлений туризма. — Кто именно? — Среди участников — туристические операторы ЦАВС, турбюро «Спутник», «Авиаспектр» и другие, ассоциации и объединения. — В регионе 44 туроператора. Поле для расширения сотрудничества, очевидно, имеется. — Из общественных объединений взаимодействуем с Челябинской ассоциацией туристических организаций, представительством Федерации рестораторов и отельеров в Челябинске. Взаимодействуем с музеями и образовательными учреждениями. «Знакомим с достопримечательностями и лечим в санаториях» —Что может стать ключевым мотиватором для туриста выбрать Челябинскую область? На кого ориентируемся? — Наши преимущества — разнообразие отдыха и богатый потенциал. Область радует природными достопримечательностями — озерами Увильды, Тургояк и другими, горными массивами нацпарков «Таганай» и «Зюраткуль», Ильменским заповедником. С историческим и культурным наследием гости знакомятся в музее-заповеднике «Аркаим», исторических городах и поселениях. — Хотите сказать, что есть локации для туристов с разными интересами? — Разумеется. Туристы могут выбрать активный отдых на горнолыжных курортах… — …которые не всегда самые дешевые. Москвичей, говорят, это порой отпугивает от наших горнолыжек. — У нас есть разные категории: выбрать можно на любой бюджет. Кроме горнолыжников, приезжают пешие туристы и автопутешественники. Есть любители сплавов, другие могут поддержать здоровье в рамках санаторно-курортного туризма. В регионе доступны предложения по комфортному размещению туристов с любым уровнем запросов. Удобное расположение и хорошая транспортная доступность делают путешествие на Южный Урал комфортным. Хотели бы видеть у себя жителей центральных и сибирских регионов России, уральских областей, граждан стран СНГ. Мы ориентируемся на любителей экотуризма, активного и культурно-познавательного отдыха, семьи с детьми и поклонников промышленного туризма. Региональное правительство стремится развивать связи с представителями сферы туризма Фото: пресс-служба Главного управления координации развития туризма Челябинской области — Здесь замечу, что инфраструктура все-таки требует и дальнейшего внимания. Нет парковок для автобусов на Тургояке — такие нарекания поступали. Казалось бы, туалет, а в ряде нацпарков к нему есть вопросы. Можно привести и другие примеры. — И это говорит о том, что работу будем продолжать. На следующий год планируем новый механизм поддержки муниципальных образований. Что касается этого года. Сформировали рабочую группу по развитию природного туризма. Совместно с бизнесом выявили болевые точки, сформировали дорожную карту по снятию инфраструктурных ограничений и эко-просветительской работы, направленной на формирование ответственного отношения к природе у жителей и гостей региона. НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ Челябинцы раскупили билеты на первые рейсы в Минск — Вы упомянули Беларусь. Это направление считаете перспективным для сотрудничества? — Оно нас, конечно же, интересует. В сентябре в рамках Гомельского экономического форума мы заключили соглашение с Управлением спорта и туризма Гомельского облисполкома. Планируется не просто обмен туристическими группами, но и создание совместных программ. Появятся маршруты, которые объединят историческое и природное наследие двух регионов. Ищем новые возможности, которые позволят как путешествовать нашим туристам, так и принимать гостей у себя. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Активный приток туристов Челябинскую область столкнулся с недостачей туристической инфраструктуры. Туалеты, автобусные парковки и дороговизна билетов — те вызовы, с которыми работает Главное управление координации развития туризма области. Его руководитель Анастасия Понькина рассказала URA.RU, на каких гостей областные власти делают ставку и почему гостиницы после ужесточения регулирования все-таки продолжили работать. «До массового закрытия гостиниц дело не дошло» — Анастасия Олеговна, начнем с самого актуального регуляторного вопроса. Реестр гостиниц. Звучат угрозы, что объекты, не внесенные в него с 1 сентября, работать не смогут. А как на самом деле? — Единый реестр объектов классификации размещен на федеральной платформе «Гостеприимство». Ведет его Росаккредитация. До 1 сентября 2025 все средства размещения — гостиницы, кемпинги и базы отдыха — должны были завершить самооценку, внести или обновить информацию о своей деятельности и с помощью фотографий, сделанных в мобильном приложении «Инспектор», подтвердить свое соответствие обязательным требованиям. На сегодняшний день в реестре от региона 392 средства размещения. В сентябре прирост составил 43 объекта. Регистрация в Едином реестре — это не просто формальность, а шаг к прозрачности, повышению конкурентоспособности объектов размещения и стандартизации услуг. За отсутствие средства размещения в реестре предусмотрена административная ответственность: для должностных лиц штраф в размере от 50 до 70 тысяч рублей, для юридических лиц — от 300 до 450 тысяч. При этом общая задача Минэкономразвития России и регионов — оказать достаточный уровень поддержки участникам рынка, чтобы прибегать к таким штрафам как можно реже. Контролируя процесс, мы продолжаем выявлять объекты, которые сведения о себе не внесли. Оказываем им консультационную поддержку. — То есть до массовых закрытий дело пока не дошло. Отвлечемся от контроля и перейдем к поддержке. Есть единая субсидия регионам в рамках нацпроекта. На что ее можно получить? — С 2023 года регион поддерживает проекты по развитию туристической инфраструктуры. Средства субсидии можно израсходовать на несколько направлений. Например, на обустройство пляжей — установить ограждения, вышки спасателей и шезлонги. Можно развивать причальную инфраструктуру — понтоны и плавучие причалы. Предприниматели могут создать объекты кемпинг-размещения. — Такие разные направления. — Также средства предназначены на разработку новых туристических маршрутов с маркировкой и навигацией, организацию круглогодичной работы плавательных бассейнов и цифровизацию — электронные путеводители и аудиогиды. Предусмотрели и создание безбарьерной среды: установку пандусов и подъемников. «Горнолыжные курорты создадут круглогодичный маршрут» — Вы заговорили о цифровизации. Владелец «Солнечной долины» Олег Сиротин, к примеру, предлагал отцифровывать поездки туристов для единого ски-пасса по всем горнолыжным курортам. Говоря о таких инициативах, мы рассуждаем о далеком будущем или о проектах, которые могут стать реальностью уже сегодня? — Соглашусь, что цифровизация туризма в нашей области способна повысить удобство и конкурентоспособность туристических услуг. Центр проектного развития оцифровал более 30 популярных пеших туристических маршрутов — они доступны в 3D-формате на «Яндекс Картах». Среди новых в этом году: экотропа «Аргус» в Кусе, инклюзивная экотропа «Тургояк» в Миассе, дорога к Александровской сопке, маршруты «Гора Голуха — Чашковский хребет», «В гостях у Сохатого Великана» на горе Косотур в Златоусте. Доступны прогулки по «Лесному массиву» в Красноармейском муниципальном округе, «По следам метеорита» на берегу озера Чебаркуль и по маршруту «Серебры — зеркало души» — недалеко от Карабаша. Работа в этом направлении продолжается. — И это, наверно, надо. А что можете сказать про идею Сиротина? — Вместе с бизнес-сообществом хотим пойти дальше. По поручению губернатора Алексея Текслера прорабатываем вопрос создания круглогодичного маршрута, который объединит горнолыжные курорты и достопримечательности региона. Сейчас совместно с представителями ГЛК прорабатываем возможность сводного перемещения между курортами и беспрепятственного доступа к подъемникам, в том числе через систему единого ски-пасса. «В Челябинске заработал крупный технический музей» — Алексей Текслер два года назад обозначил автотуризм как приоритет. Регион был готов выступить пилотной площадкой по его развитию. Подвижки есть? — Минэкономразвития РФ и Центр стратегических разработок в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство» выпустили каталог автомобильных туристических маршрутов России. Справочник опубликовали 7 октября. В него вошли 109 маршрутов из 62 регионов страны, протяженностью порядка 40 тысяч км. Это уже готовые планы поездок для туристов с рекомендациями по достопримечательностям, питанию и проживанию. — Как понимаю, Южный Урал в каталоге тоже присутствует? — Верно. Челябинская область представлена в нем с двумя маршрутами. Первый «Горы зовут» с протяженностью более 650 км. Время в пути — три дня. Охватывает озера Чебаркуль и Тургояк, «Солнечную долину», гору Косотур и национальный парк «Таганай», Большие Айские Притесы, пещеру Кургазак и национальный парк «Зюраткуль». — А второй маршрут? — Он называется «Стрит-арт, Тургояк и альпийские луга». Занимает четыре дня и включает в себя посещение достопримечательностей в Челябинске, Миассе, Златоусте, Сатке и других туристических объектов. Протяженность маршрута составила 580 км. — Надеюсь, в следующий раз мы поговорим и о развитии инфраструктуры для автопутешественников. С маршрутами для них понятно. Что можно показать гостям, кроме традиционных туробъектов? Наверно, не озерами едиными развивается наш туризм. — Есть необычные места, о которых и жители-то не всегда знают. Скажем, музей «МотоЭпоха» в Челябинске. Его представители прошли обучение по программе «Открытая промышленность» и разработали экскурсию «Двухколесные истории». Посетители могут наблюдать за процессом восстановления техники — от разборки до превращения в музейные экспонаты. Детали для реставрации изготавливают на заводе «ЛД Прайд». — Туризм — это впечатления. Иногда их надо обновлять, чтобы туристы могли удивляться, раза за разом приезжая в регион. Продолжим список: что еще нового сможем показать им? — В 2024 году порядка 215 млн рублей направили на развитие туристической инфраструктуры. Уже сейчас видим результат. Благодаря поддержке на озере Кумкуль обновили территорию для отдыха Green Park: появились пляж, зоны для активного отдыха. На «Тургояк-Резорт» прошли работы по развитию пляжной территории, здесь поставили теннисные столы, тренажеры и пункты общественного питания. В Карабаше появилась обновленная береговая линия озера Серебры. Проект «Серебры — зеркало души» стал победителем Всероссийского конкурса лучших инициатив по созданию комфортной городской среды. В июле все работы завершились. Теперь посетители могут насладиться экотропой, смотровой площадкой и другими объектами. — Фактически созданные человеком достопримечательности могут становиться не меньшим магнитом, чем природные или исторические. К сожалению, не всегда мы это принимаем в расчет. Многие малые города региона могли бы стать более интересными для туристов. — Исторический потенциал небольших городов для туризма тоже может сыграть свою роль. Туристы сегодня открывают для себя Троицк — музей архитектуры под открытым небом. — Первая знаковая достопримечательность города, которая встречается прямо при въезде — это водонапорная башня, выстроенная в стиле раннего постмодернизма. Чуть дальше — храм святого Димитрия Солунского. В городе представлена плотная историческая застройка образца 19 — начала 20 веков. Много купеческих домов. «Гостям предложили управлять спецтехникой» — Директор Златоустовской оружейной фабрики Валерий Томея говорил про событийный туризм. Есть собирающий много зрителей и мастеров Бушуевский фестиваль. Он проходит раз в год. А хотелось бы чаще. — Культурные мероприятия действительно привлекают внимание гостей. Не просто привлекают, а формируют благоприятный образ территории и в целом нашей области. Проходят гастрономические недели («Блюдо от верблюда», «Крынка»). Кроме Бушуевского, есть фестивали «Пламя „Аркаима“, исторической реконструкции „Южный рубеж“. На протяжении всего года туристов привлекают различные мастер-классы. Да, Бушуев-фест проходит только летом, но сообщество граверов в Златоусте стало проводить более регулярные чемпионаты по ножевому многоборью. — Есть традиции производства, которые южноуральцы поддерживают веками. Вы уже сказали про «Открытую промышленность». Как эта программа помогла производственникам сделать из своего бизнеса туробъект? — Промышленность действительно является неотъемлемой частью региональной идентичности и пользуется большим спросом у туристов. Более 50 предприятий области открыли двери для экскурсий после обучения по программе «Открытая промышленность». За первое полугодие число промышленных туристов превысило 57 тысяч человек. — Как выглядит наш промышленный туризм? — Всего в регионе доступно 88 программ промышленного туризма, включая экскурсии, мастер-классы, интерактивы и индустриальные маршруты. Также разработаны две экскурсии по индустриальному наследию за пределами промышленных площадок. — Что выбирают туристы при таком разнообразии? Какие программы пользуются повышенным интересом? — Стал популярным маршрут выходного дня «Первые в Магнитке». Гости посещают промышленные площадки ММК и «Ситно», объекты индустриального наследия, участвуют в экскурсии по городу. В октябре 2025 года стартовал проект «ДСТ-драйв». Полигон завода «ДСТ-Урал» превратился в площадку для экскурсий, где любой желающий может пройти тест-драйв и дистанционное управление спецтехникой. Регион продолжил сотрудничество с Агентством стратегических инициатив, сейчас работаем над участием в новом сезоне программы «Открытая промышленность». «Соединим туроператоров с экскурсоводами» — С кадрами непросто везде, а в туризме, судя по выкладкам аналитиков, особенно. Как быть? — В октябре пройдет стратегическая сессия с участием представителей турбизнеса и Российского государственного университета туризма и сервиса. Давайте вернемся к этому вопросу после мероприятия. — Руководители туркомпаний пожаловались: в едином федеральном реестре много аттестованных экскурсоводов, а работают единицы. — Надо совершенствовать взаимодействие между туроператорами и экскурсоводами. Проблема есть, и мы над решением этой задачи работаем. Один из вариантов — создание специального раздела на сайте Главного управления. — Как взаимодействуете с южноуральским турбизнесом? — Процесс идет, но его надо усиливать. Туркомпании стали ключевым партнером при развитии сферы. Вот примеры совместной работы: презентация туристического потенциала региона для участников Клуба молодого делового туризма Вьетнама, визит делегации в Минск и Гомельскую область, взаимодействие с РЖД по проекту «Туристические поезда». На встрече с генконсулом Киргизии вместе обсудили развитие туристических связей и сотрудничество в сфере подготовки кадров. Представители регионального турбизнеса участвуют в аттестационных комиссиях и рабочих группах по развитию разных направлений туризма. — Кто именно? — Среди участников — туристические операторы ЦАВС, турбюро «Спутник», «Авиаспектр» и другие, ассоциации и объединения. — В регионе 44 туроператора. Поле для расширения сотрудничества, очевидно, имеется. — Из общественных объединений взаимодействуем с Челябинской ассоциацией туристических организаций, представительством Федерации рестораторов и отельеров в Челябинске. Взаимодействуем с музеями и образовательными учреждениями. «Знакомим с достопримечательностями и лечим в санаториях» —Что может стать ключевым мотиватором для туриста выбрать Челябинскую область? На кого ориентируемся? — Наши преимущества — разнообразие отдыха и богатый потенциал. Область радует природными достопримечательностями — озерами Увильды, Тургояк и другими, горными массивами нацпарков «Таганай» и «Зюраткуль», Ильменским заповедником. С историческим и культурным наследием гости знакомятся в музее-заповеднике «Аркаим», исторических городах и поселениях. — Хотите сказать, что есть локации для туристов с разными интересами? — Разумеется. Туристы могут выбрать активный отдых на горнолыжных курортах… — …которые не всегда самые дешевые. Москвичей, говорят, это порой отпугивает от наших горнолыжек. — У нас есть разные категории: выбрать можно на любой бюджет. Кроме горнолыжников, приезжают пешие туристы и автопутешественники. Есть любители сплавов, другие могут поддержать здоровье в рамках санаторно-курортного туризма. В регионе доступны предложения по комфортному размещению туристов с любым уровнем запросов. Удобное расположение и хорошая транспортная доступность делают путешествие на Южный Урал комфортным. Хотели бы видеть у себя жителей центральных и сибирских регионов России, уральских областей, граждан стран СНГ. Мы ориентируемся на любителей экотуризма, активного и культурно-познавательного отдыха, семьи с детьми и поклонников промышленного туризма. — Здесь замечу, что инфраструктура все-таки требует и дальнейшего внимания. Нет парковок для автобусов на Тургояке — такие нарекания поступали. Казалось бы, туалет, а в ряде нацпарков к нему есть вопросы. Можно привести и другие примеры. — И это говорит о том, что работу будем продолжать. На следующий год планируем новый механизм поддержки муниципальных образований. Что касается этого года. Сформировали рабочую группу по развитию природного туризма. Совместно с бизнесом выявили болевые точки, сформировали дорожную карту по снятию инфраструктурных ограничений и эко-просветительской работы, направленной на формирование ответственного отношения к природе у жителей и гостей региона. — Вы упомянули Беларусь. Это направление считаете перспективным для сотрудничества? — Оно нас, конечно же, интересует. В сентябре в рамках Гомельского экономического форума мы заключили соглашение с Управлением спорта и туризма Гомельского облисполкома. Планируется не просто обмен туристическими группами, но и создание совместных программ. Появятся маршруты, которые объединят историческое и природное наследие двух регионов. Ищем новые возможности, которые позволят как путешествовать нашим туристам, так и принимать гостей у себя.