06 марта 2023

Хирурги раскрыли топ самых популярных пластических операций у свердловчан

Пластический хирург Ткаченко: свердловчанки чаще всего делают маммопластику
© Служба новостей «URA.RU»
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Операция по имплантации стимулятора блуждающего нерва. Екатеринбург, хирургия, операция, хирург, хирургическая операция, имплантация стимулятора, нейрохирургия
Особой популярностью у свердловчанок пользуется пластика век Фото:

Свердловчанки активно пользуются услугами пластических хирургов. Особой популярностью пользуется блефаропластика. Дело в том, что блефаропластика исправляет возрастные изменения. Она позволяет справиться с морщинами, мешками под глазами.

«Свердловчанки прибегают к услугам пластических хирургов. Самыми популярными являются: блефаропластика, мамопластика и ринопластика. Эти топы были всегда. Однако в некоторых регионах и у некоторых докторов ситуация может измениться», — сказал главный внештатный специалист — пластический хирург министерства здравоохранения Свердловской области Алексей Ткаченко на пресс-конференции в ТАСС, посвященной вопросам женского здоровья и красоты.

Блефаропластика — это операция, которая позволяет омолодить веки, а также создать приятный эстетический эффект. С помощью данной операции можно избавиться от морщин, мешков под глазами, изменить форму век и разрез глаз. Маммопластика — хирургическая операция, направленная на изменение формы и размеров молочных желез, коррекцию ареолы и сосков. Ринопластика — это коррекция формы носа или его деформаций, возникших в результате травмы, заболевания, аномалии развития.

Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге прошел конгресс по пластической хирургии. Именитые врачи делились своим опытом и осваивали новые методики в эстетической хирургии.

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Свердловчанки активно пользуются услугами пластических хирургов. Особой популярностью пользуется блефаропластика. Дело в том, что блефаропластика исправляет возрастные изменения. Она позволяет справиться с морщинами, мешками под глазами. «Свердловчанки прибегают к услугам пластических хирургов. Самыми популярными являются: блефаропластика, мамопластика и ринопластика. Эти топы были всегда. Однако в некоторых регионах и у некоторых докторов ситуация может измениться», — сказал главный внештатный специалист — пластический хирург министерства здравоохранения Свердловской области Алексей Ткаченко на пресс-конференции в ТАСС, посвященной вопросам женского здоровья и красоты. Блефаропластика — это операция, которая позволяет омолодить веки, а также создать приятный эстетический эффект. С помощью данной операции можно избавиться от морщин, мешков под глазами, изменить форму век и разрез глаз. Маммопластика — хирургическая операция, направленная на изменение формы и размеров молочных желез, коррекцию ареолы и сосков. Ринопластика — это коррекция формы носа или его деформаций, возникших в результате травмы, заболевания, аномалии развития. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге прошел конгресс по пластической хирургии. Именитые врачи делились своим опытом и осваивали новые методики в эстетической хирургии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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