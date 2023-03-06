Хирурги раскрыли топ самых популярных пластических операций у свердловчан

Пластический хирург Ткаченко: свердловчанки чаще всего делают маммопластику

07 марта 2023 в 14:03 Размер текста - 17 +

Особой популярностью у свердловчанок пользуется пластика век Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Свердловчанки активно пользуются услугами пластических хирургов. Особой популярностью пользуется блефаропластика. Дело в том, что блефаропластика исправляет возрастные изменения. Она позволяет справиться с морщинами, мешками под глазами. «Свердловчанки прибегают к услугам пластических хирургов. Самыми популярными являются: блефаропластика, мамопластика и ринопластика. Эти топы были всегда. Однако в некоторых регионах и у некоторых докторов ситуация может измениться», — сказал главный внештатный специалист — пластический хирург министерства здравоохранения Свердловской области Алексей Ткаченко на пресс-конференции в ТАСС, посвященной вопросам женского здоровья и красоты. Блефаропластика — это операция, которая позволяет омолодить веки, а также создать приятный эстетический эффект. С помощью данной операции можно избавиться от морщин, мешков под глазами, изменить форму век и разрез глаз. Маммопластика — хирургическая операция, направленная на изменение формы и размеров молочных желез, коррекцию ареолы и сосков. Ринопластика — это коррекция формы носа или его деформаций, возникших в результате травмы, заболевания, аномалии развития. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге прошел конгресс по пластической хирургии. Именитые врачи делились своим опытом и осваивали новые методики в эстетической хирургии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Свердловчанки активно пользуются услугами пластических хирургов. Особой популярностью пользуется блефаропластика. Дело в том, что блефаропластика исправляет возрастные изменения. Она позволяет справиться с морщинами, мешками под глазами. «Свердловчанки прибегают к услугам пластических хирургов. Самыми популярными являются: блефаропластика, мамопластика и ринопластика. Эти топы были всегда. Однако в некоторых регионах и у некоторых докторов ситуация может измениться», — сказал главный внештатный специалист — пластический хирург министерства здравоохранения Свердловской области Алексей Ткаченко на пресс-конференции в ТАСС, посвященной вопросам женского здоровья и красоты. Блефаропластика — это операция, которая позволяет омолодить веки, а также создать приятный эстетический эффект. С помощью данной операции можно избавиться от морщин, мешков под глазами, изменить форму век и разрез глаз. Маммопластика — хирургическая операция, направленная на изменение формы и размеров молочных желез, коррекцию ареолы и сосков. Ринопластика — это коррекция формы носа или его деформаций, возникших в результате травмы, заболевания, аномалии развития. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге прошел конгресс по пластической хирургии. Именитые врачи делились своим опытом и осваивали новые методики в эстетической хирургии.