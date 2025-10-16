Лучшие дзюдоисты России открыли крупный чемпионат в Екатеринбурге. Фото

Победители турнира войдут в состав национальной сборной
В Екатеринбурге 16 октября состоялось открытие Fonbet чемпионата России по дзюдо среди мужчин и женщин. Событие считается значимым не только для свердловских спортсменов, но и для всего российского дзюдо, рассказал в ходе пресс-подхода президент областной Федерации дзюдо Сергей Воробьев.

«Событие значимо не только для Свердловской области, но и для всего российского дзюдо. Участвуют практически все сильнейшие, все амбициозные, подготовленные и самые лучшие», — сказал он.

Турнир будет длиться несколько дней. Воробьев отметил, что по итогам первого дня свердловские спортсмены показали не лучшие результаты — в двух весовых категориях удалось выйти в финал. «Ниже того, на что мы были реально готовы, но это спорт», — подчеркнул президент областной Федерации.

На соревнования съехались более 500 лучших дзюдоистов. Бороться за денежные призы и места в национальной сборной они будут до 19 октября включительно. На чемпионате разыграют 14 комплектов наград в личных состязаниях, еще два — в командных.

