В Миассе Челябинской области построят новый трехэтажный жилой комплекс комфорт-класса. Возвести его планируется в третьем квартале 2025 года, сообщается на сайте о недвижимости.
«В трехэтажном доме будет 12 квартир. Застройщик ООО СЗ „Би. Ай. Ди групп“», — сообщается на сайте единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС).
Как отмечается на сайте, общая площадь жилого комплекса достигнет 800 квадратных метров. В квартирах будут высокие потолки — 2,7-3,9 метра. Средняя площадь квартир в комплексе — 66,6 квадратных метров. На придомовой территории будет десять мест для парковки.
