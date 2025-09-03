В Миассе построят новый жилой комплекс комфорт-класса. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трехэтажный комплекс построят в Миассе
Трехэтажный комплекс построят в Миассе Фото:

В Миассе Челябинской области построят новый трехэтажный жилой комплекс комфорт-класса. Возвести его планируется в третьем квартале 2025 года, сообщается на сайте о недвижимости.

«В трехэтажном доме будет 12 квартир. Застройщик ООО СЗ „Би. Ай. Ди групп“», — сообщается на сайте единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС).

Как отмечается на сайте, общая площадь жилого комплекса достигнет 800 квадратных метров. В квартирах будут высокие потолки — 2,7-3,9 метра. Средняя площадь квартир в комплексе — 66,6 квадратных метров. На придомовой территории будет десять мест для парковки.

Площадь нового жилого комплекса - 800 квадратных метров
Площадь нового жилого комплекса - 800 квадратных метров
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Миассе Челябинской области построят новый трехэтажный жилой комплекс комфорт-класса. Возвести его планируется в третьем квартале 2025 года, сообщается на сайте о недвижимости. «В трехэтажном доме будет 12 квартир. Застройщик ООО СЗ „Би. Ай. Ди групп“», — сообщается на сайте единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС). Как отмечается на сайте, общая площадь жилого комплекса достигнет 800 квадратных метров. В квартирах будут высокие потолки — 2,7-3,9 метра. Средняя площадь квартир в комплексе — 66,6 квадратных метров. На придомовой территории будет десять мест для парковки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...