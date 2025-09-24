В ХМАО сотрудница ломбарда умудрилась за год украсть на работе 1,5 миллиона рублей

В Нефтеюганске (ХМАО) сотрудница ломбарда украла на работе 1,5 миллиона рублей. Она почти год присваивала деньги и ювелирные изделия клиентов, сообщили на официальном сайте окружной полиции.
«С января по декабрь 2018 года женщина, используя служебное положение, присваивала денежные средства. Она не возвращала деньги в кассу после выкупа имущества клиентами, перезакладывала ювелирные изделия в другие ломбарды, а также оформляла фиктивные договоры на ранее обратившихся граждан», — говорится в сообщении полиции. Таким образом она украла 1,5 миллиона рублей.
От действий мошенницы пострадали 13 жителей города. Часть похищенных украшений удалось вернуть владельцам.
Суд учел, что женщину прежде судили за подделку документов. На этот раз ее признали виновной. Она получила четыре года условно с испытательным сроком и штраф в 100 тысяч рублей. Решение суда вступило в законную силу.
Ранее URA.RU писало, что антимонопольная служба завела дело на комиссионный магазин в Сургуте. Владелец рекламировал его как ломбард, хотя у торговой точки не было такого статуса.
