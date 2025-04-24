В Челябинске стартовал третий этап возведения межуниверситетского кампуса. Сейчас ведется строительство учебно-научного корпуса и многофункционального комплекса. На 50% готов котлован корпус, забиваются сваи черновых полов комплекса, сообщили в пресс-службе правительства по региону.
«На стройплощадке третьей очереди межуниверситетского кампуса стартовали работы нулевого цикла. В настоящий момент завершено около 50% разработки котлована будущего учебно-научного комплекса (УНК), производится забивка свай черновых полов многофункционального корпуса. Параллельно ведётся подготовка к следующему шагу — бетонированию оснований. Участок активно мобилизуется: строители готовят площадку под дальнейшее расширение работ», — сообщили в пресс-службе.
Проект третьего этапа одобрила госэкспертиза месяц назад. Учебно-научный корпус — ключевое научное пространство кампуса. Оно будет спроектировано для междисциплинарного взаимодействия и проведения передовых исследований. В составе корпуса — более 40 лабораторий, трансформируемые аудитории, коворкинги, рекреационные зоны и ботанический сад под стеклянной крышей. Общая площадь — более 40 тысяч квадратных метров. Как отметил министр образования и науки Челябинской области Виталий Литке, капмус — один из самых перспективных проектов региона.
«Кампус — это, безусловно, сложный и амбициозный проект, но одновременно и крайне перспективный для региона. Он позволит усилить ключевые направления экономики, привлечь талантливых студентов из других регионов и дружественных стран, а выпускникам челябинских школ — реализовать себя в инженерной, исследовательской и предпринимательской сферах. Это не только образовательная, но и научная инфраструктура — важная точка притяжения для университетов, молодых учёных и промышленных партнёров», — подчеркнул Литке.
Параллельно ведутся работы на объектах второго этапа, включающего шесть гостиниц для студентов, преподавателей и экспатов. Каркасы зданий полностью возведены, на площадке работают около 350 специалистов. На ряде этажей ведётся черновая отделка: штукатурные работы, заливка черновых полов, монтаж инженерных сетей. На фасадах всех зданий активно идут работы, а в ближайший месяц планируется завершение наружных сетей. По завершении строительства эти объекты обеспечат размещение более трех тысяч человек.
Межуниверситетский кампус будет состоять из объектов для проживания и учебных аудиторий, лабораторий, многофункционального административно-делового центра с конференц-залами, коворкингами и коммерческими площадями. Он будет рассчитан на 3 тысячи 400 студентов. В рамках проекта предусмотрено создание объектов общей площадью 123 тысяч квадратных метров, в том числе объекты для проживания на 3 тысячи 400 мест площадью 72 тысячи квадратных метров.
В учебно-научном комплексе на площади 40 тысяч квадратных метров разместят учебные аудитории, лаборатории, площадки для производственных партнеров и иную образовательную инфраструктуру. Также будет построен многофункциональный административно-деловой центр площадью 10,8 тысяч квадратных метров с конференц-залами, коворкингами и коммерческими площадями.
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