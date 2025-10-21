В Курганской области в ДТП с пьяными водителями пострадали более 100 человек
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
С начала 2025 года на курганских дорогах в авариях с пьяными водителями пострадали 104 человека, их них 21 случай — с летальным исходом. Об этом информирует управление Госавтоинспекции УМВД России по Курганской области.
«С начала года в Курганской области произошло 73 ДТП по вине нетрезвых водителей. В авариях 21 человек погиб, 83 получили травмы», — сообщает telegram-канал дорожной полиции.
В ГАИ напомнили, что штраф за нетрезвое вождение с недавних пор увеличился до 45 тысяч рублей. Также водителя лишат прав и могут привлечь к ответственности по УК РФ.
Граждан просят сообщать о пьяных нарушителях в telegram-бот ГАИ под названием «Синяя линия». Необходимо указать марку и модель автомобиля, его регистрационный номер и местонахождение.
Ранее в Курганской области за одну неделю полиция выявила 46 случаев управления автомобилем в состоянии опьянения, при этом четверо водителей были задержаны повторно и могут быть привлечены к уголовной ответственности. Несмотря на ужесточение наказаний, случаи ДТП с участием нетрезвых водителей продолжают фиксироваться, а Госавтоинспекция регулярно призывает граждан сообщать о нарушителях.
