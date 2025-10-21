Жительница Кургана лишилась 5,5 миллиона рублей после общения в мессенджере MAX

Жительница Кургана стала жертвой мошенников в MAX Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Жительница Кургана стала жертвой мошенников, общавшихся с ней через мессенджер «Макс» (MAX). Под видом следователя ФСБ злоумышленник убедил собеседницу снять все деньги с банковских счетов и передать их неизвестному лицу. Об этом сообщает прокуратура Курганской области.

«С неизвестным лицом, представившимся следователем ФСБ, была переговорена 55-летняя жительница Кургана. Мошенник сообщил, что с ее счетов террористы из Украины хотят снять 5 миллионов 650 тысяч рублей, поэтому необходимо снять все деньги. Женщина поверила и сняла всю наличность, которую передала во дворе своего дома неустановленному лицу», — говорится в официальном сообщении telegram-канала областной прокуратуры. Общение проходило в интернет-мессенджере «Макс» в первую декаду октября.

Сумма ущерба составила 5,65 миллиона рублей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

