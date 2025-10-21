Жительница Кургана лишилась 5,5 миллиона рублей после общения в мессенджере MAX
Жительница Кургана стала жертвой мошенников в MAX
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Жительница Кургана стала жертвой мошенников, общавшихся с ней через мессенджер «Макс» (MAX). Под видом следователя ФСБ злоумышленник убедил собеседницу снять все деньги с банковских счетов и передать их неизвестному лицу. Об этом сообщает прокуратура Курганской области.
«С неизвестным лицом, представившимся следователем ФСБ, была переговорена 55-летняя жительница Кургана. Мошенник сообщил, что с ее счетов террористы из Украины хотят снять 5 миллионов 650 тысяч рублей, поэтому необходимо снять все деньги. Женщина поверила и сняла всю наличность, которую передала во дворе своего дома неустановленному лицу», — говорится в официальном сообщении telegram-канала областной прокуратуры. Общение проходило в интернет-мессенджере «Макс» в первую декаду октября.
Сумма ущерба составила 5,65 миллиона рублей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Случаи мошенничества с крупным ущербом уже не впервые фиксируются в Курганской области. Летом 2025 года 79-летняя пенсионерка из Кургана лишилась квартиры и всех сбережений после общения с мошенниками, представившимися сотрудниками юстиции, а ранее в Варгашинском округе злоумышленники убедили женщину перевести более миллиона рублей на «безопасные ячейки». Полиция региона регулярно предупреждает жителей о подобных схемах обмана.
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!