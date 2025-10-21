Согласно открытым источникам, ранее Швидкая занимала должность директора культурно-оздоровительного центра, расположенного в Звериноголовском округе. Назначение на эту позицию было утверждено губернатором Курганской области Вадимом Шумковым в ходе его визита в муниципалитет. До этого Швидкая работала в том же центре, где возглавляла хозяйственную группу, а также исполняла обязанности костюмера.