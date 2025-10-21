Логотип РИА URA.RU
Новым главой курганского округа стала руководитель КОЦ Швидкая. Инсайд URA.RU подтвердился

21 октября 2025 в 11:17
В курганском округе утвердили главу

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Новым главой Звериноголовского округа (Курганская область) стала Надежда Швидкая. Чиновницу утвердили в должности. Об этом сообщается в официальном telegram-канале правительства Курганской области. 

«Временно исполняющей полномочия главы Звериноголовского округа назначена Надежда Швидкая. Ранее она возглавляла Дом культуры в селе Звериноголовском», — указано в посте канала.

Согласно открытым источникам, ранее Швидкая занимала должность директора культурно-оздоровительного центра, расположенного в Звериноголовском округе. Назначение на эту позицию было утверждено губернатором Курганской области Вадимом Шумковым в ходе его визита в муниципалитет. До этого Швидкая работала в том же центре, где возглавляла хозяйственную группу, а также исполняла обязанности костюмера.

Ранее URA.RU писало, что в Звериноголовском округе ушла в отставку экс-глава Марина Панкратова. Причиной стали семейные обстоятельства. Отставку приняли депутаты местной думы единогласно.

