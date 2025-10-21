Из-за тумана задерживается рейс из Кургана в Сочи

Погодные условия задерживают вылет рейса из Кургана в Сочи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Рейс ЕО-528 авиакомпании «Икар» из Кургана в Сочи задерживается из-за плохих погодных условий. Изначально вылет был назначен на 6:20, затем его перенесли на 8:30, а сейчас по данным онлайн-табло авиакомпании вылет запланирован в 11:00. Причина задержки — неожиданный туман в Кургане, сообщили в местном аэропорту.

«Причина задержки — неблагоприятные погодные условия. Курган накрыл неожиданный туман. Рейс перенесен», — уточняет онлайн-табло аэропорта.

Самолет, следующий маршрутом Курган — Сочи, будет ждать улучшения видимости перед вылетом. Пассажирам рекомендуется следить за обновлениями на онлайн-табло.

