Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Курганская Госавтоинспекция описала, как действовать водителям при густом тумане

ГАИ: в Курганской области туман ухудшил видимость на дорогах
21 октября 2025 в 09:43
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Курганских водителей предупредили о тумане

Курганских водителей предупредили о тумане

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В регионе наблюдается интенсивный туман, создающий опасные условия для всех участников дорожного движения. Водителям рекомендуют соблюдать осторожность и избегать рискованных маневров, а пешеходам — переходить дороги только по пешеходным переходам с использованием световозвращающих элементов. Об этом сообщает Госавтоинспекция.

«Туман представляет серьезную угрозу безопасности на дорогах, снижая видимость и вызывая обман зрения. Водителям следует отказаться от обгонов, перестроений и остановок у края проезжей части, а также внимательно следить за своим самочувствием и отдыхать при усталости», — подчеркнули в Госавтоинспекции. Источник: Госавтоинспекция

Помимо рекомендаций по маневрам, сотрудники ГИБДД напоминают, что туман повышает утомляемость водителей, поэтому при сильной усталости лучше остановиться в безопасном месте и отдохнуть, не используя обочину для отдыха. Пешеходам советуют использовать световозвращающие элементы для повышения видимости.

Материал из сюжета:

Резкие изменения погоды в Кургане и области

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал