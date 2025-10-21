Курганская Госавтоинспекция описала, как действовать водителям при густом тумане

Курганских водителей предупредили о тумане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В регионе наблюдается интенсивный туман, создающий опасные условия для всех участников дорожного движения. Водителям рекомендуют соблюдать осторожность и избегать рискованных маневров, а пешеходам — переходить дороги только по пешеходным переходам с использованием световозвращающих элементов. Об этом сообщает Госавтоинспекция.

«Туман представляет серьезную угрозу безопасности на дорогах, снижая видимость и вызывая обман зрения. Водителям следует отказаться от обгонов, перестроений и остановок у края проезжей части, а также внимательно следить за своим самочувствием и отдыхать при усталости», — подчеркнули в Госавтоинспекции. Источник: Госавтоинспекция