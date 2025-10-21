Курганская Госавтоинспекция описала, как действовать водителям при густом тумане
Курганских водителей предупредили о тумане
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В регионе наблюдается интенсивный туман, создающий опасные условия для всех участников дорожного движения. Водителям рекомендуют соблюдать осторожность и избегать рискованных маневров, а пешеходам — переходить дороги только по пешеходным переходам с использованием световозвращающих элементов. Об этом сообщает Госавтоинспекция.
«Туман представляет серьезную угрозу безопасности на дорогах, снижая видимость и вызывая обман зрения. Водителям следует отказаться от обгонов, перестроений и остановок у края проезжей части, а также внимательно следить за своим самочувствием и отдыхать при усталости», — подчеркнули в Госавтоинспекции. Источник: Госавтоинспекция
Помимо рекомендаций по маневрам, сотрудники ГИБДД напоминают, что туман повышает утомляемость водителей, поэтому при сильной усталости лучше остановиться в безопасном месте и отдохнуть, не используя обочину для отдыха. Пешеходам советуют использовать световозвращающие элементы для повышения видимости.
