В Кургане закрылась крупнейшая сеть вейпшопов

В Кургане закрылась сеть вейпшопов

В Кургане прекратила работу одна из крупнейших сетей магазинов по продаже электронных сигарет LC-eLectronic. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. В городе действовали 21 точка продаж сети, еще один магазин находился в селе Лесниково Курганской области.

«Сеть вейпшопов в Кургане LC-eLectronic закрывают. Все магазины в городе перестанут работать», — сообщил источник URA.RU. Он уточнил, что закрытие коснулось всех торговых точек, включая пригородные.

Корреспондент URA.RU посетил одну из торговых точек LC-eLectronic в центральной части Кургана. На входной двери отсутствовали объявления о закрытии или изменении режима работы, однако магазин был закрыт, попасть внутрь не удалось. Попытки связаться с сотрудниками по телефону, указанному на двери, результата не дали — никто не ответил на звонок. Дополнительные попытки дозвониться по другим номерам, размещенным в городском онлайн-справочнике, оказались безуспешными: оператор связи информировал, что «абонент временно недоступен».

Сеть LC-eLectronic занимала значительную долю рынка вейп-продукции в Кургане. Официальных заявлений от руководства компании на момент публикации новости получено не было.