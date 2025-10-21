«Курганфармация» избежала крупного штрафа за неправильную работу с наркотиками
Фармпредприятие Кургана получило предупреждение в суде
В Кургане акционерное общество «Курганфармация» было вызвано в суд и признано виновным в административном правонарушении, связанном с неправильным обращением с лекарственными наркотиками и отчетами по ним. Протокол был составлен сотрудниками полиции. Суд не стал штрафовать компанию и ограничился предупреждением. Об этом URA.RU сообщили источники, приближенные к правоохранительным органам.
Информация нашла подтверждение в материалах Курганского городского суда. «АО „Курганфармация“ в нарушение закона не передало на уничтожение наркотические средства с истекшим сроком годности — морфин с несколькими датами истечения и оксикодон. Также компания представила годовой отчет за 2024 год в искаженном виде, указав наркотики с просроченными сроками в графе „отпущено и реализовано“, чего делать нельзя. Суд назначил компании предупреждение», — сообщается в материалах дела. По сведениям источников, штрафы по административной статье о нарушении правил оборота наркотических средств составляют для юрлиц от 200 тысяч рублей.
В материалах дела отмечается, что у компании имеется действующая лицензия и возможность соблюдать требования закона, однако она не предприняла необходимых мер. Нарушения связаны с несвоевременной передачей к уничтожению лекарств с просроченным сроком и неправильным отчетом. Суд учел отсутствие ущерба и угрозы здоровью, назначив предупреждение вместо штрафа.
Редакция обратилась за комментариями к представителям компании. В АО «Курганфармация» ответили, что нарушения касались размещения данных в системе отчетности о работе с наркотическими средствами. На данный момент они устранены.
