Новый руководитель курганских приставов Смирнов проведет первый выездной прием

Врио руководителя УФССП России по Курганской области Евгений Смирнов проведет рабочий прием в городе Шумихе. Это первый рабочий прием временного руководителя, который был назначен на должность неделю назад после ареста своей предшественницы, Ирины Уваровой. О приеме сообщает пресс-служба управления.

«Врио руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Курганской области — главного судебного пристава Евгений Смирнов проведет прием граждан, чьи исполнительные производства находятся на исполнении в Шумихинском районном отделении судебных приставов», — информирует сайт ведомства. Прием пройдет в городе Шумихе 23 октября.

На прием ждут как обычных граждан, так и представителей бизнес-структур. Прием будет проходить с 12 до 14 часов по адресу: ул. Кирова, д. 13. Попасть на прием к новому руководителю можно по предварительной записи при наличии паспорта. «Записаться на прием можно до 21 октября включительно (до 17.00) по телефону 8-(35245) 2-28-31, представиться и кратко изложить суть проблемного вопроса», — информирует УФССП региона.

