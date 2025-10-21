Новый руководитель курганских приставов Смирнов проведет первый выездной прием
Новый курганский врио главного пристава проведет прием в Шумихе
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Врио руководителя УФССП России по Курганской области Евгений Смирнов проведет рабочий прием в городе Шумихе. Это первый рабочий прием временного руководителя, который был назначен на должность неделю назад после ареста своей предшественницы, Ирины Уваровой. О приеме сообщает пресс-служба управления.
«Врио руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Курганской области — главного судебного пристава Евгений Смирнов проведет прием граждан, чьи исполнительные производства находятся на исполнении в Шумихинском районном отделении судебных приставов», — информирует сайт ведомства. Прием пройдет в городе Шумихе 23 октября.
На прием ждут как обычных граждан, так и представителей бизнес-структур. Прием будет проходить с 12 до 14 часов по адресу: ул. Кирова, д. 13. Попасть на прием к новому руководителю можно по предварительной записи при наличии паспорта. «Записаться на прием можно до 21 октября включительно (до 17.00) по телефону 8-(35245) 2-28-31, представиться и кратко изложить суть проблемного вопроса», — информирует УФССП региона.
Арест предыдущей главы УФССП по Курганской области Ирины Уваровой и ее заместителя Дмитрия Леонова произошел 8 октября по подозрению в присвоении денежных средств и служебных злоупотреблениях. После этого обязанности руководителя временно исполняет Евгений Смирнов, ранее возглавлявший управление приставов в ЯНАО. Его назначение связано с необходимостью стабилизировать работу ведомства на фоне расследования уголовных дел в отношении бывших руководителей.
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!