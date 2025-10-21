Логотип РИА URA.RU
Новый руководитель курганских приставов Смирнов проведет первый выездной прием

21 октября 2025 в 11:15
Новый курганский врио главного пристава проведет прием в Шумихе

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Врио руководителя УФССП России по Курганской области Евгений Смирнов проведет рабочий прием в городе Шумихе. Это первый рабочий прием временного руководителя, который был назначен на должность неделю назад после ареста своей предшественницы, Ирины Уваровой. О приеме сообщает пресс-служба управления.

«Врио руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Курганской области — главного судебного пристава Евгений Смирнов проведет прием граждан, чьи исполнительные производства находятся на исполнении в Шумихинском районном отделении судебных приставов», — информирует сайт ведомства. Прием пройдет в городе Шумихе 23 октября.

На прием ждут как обычных граждан, так и представителей бизнес-структур. Прием будет проходить с 12 до 14 часов по адресу: ул. Кирова, д. 13. Попасть на прием к новому руководителю можно по предварительной записи при наличии паспорта. «Записаться на прием можно до 21 октября включительно (до 17.00) по телефону 8-(35245) 2-28-31, представиться и кратко изложить суть проблемного вопроса», — информирует УФССП региона.

Арест предыдущей главы УФССП по Курганской области Ирины Уваровой и ее заместителя Дмитрия Леонова произошел 8 октября по подозрению в присвоении денежных средств и служебных злоупотреблениях. После этого обязанности руководителя временно исполняет Евгений Смирнов, ранее возглавлявший управление приставов в ЯНАО. Его назначение связано с необходимостью стабилизировать работу ведомства на фоне расследования уголовных дел в отношении бывших руководителей.

