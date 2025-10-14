14 октября 2025

Глава проблемного муниципалитета в Челябинской области подал в отставку

Константин Моисеев написал заявление об уходе с поста главы Варненского района
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Константин Моисеев устал руководить Варненским районом
Константин Моисеев устал руководить Варненским районом Фото:

Константин Моисеев досрочно подал в отставку с поста главы Варненского района Челябинской области. Об этом сообщил источник URA.RU.

«Моисеев написал заявление об уходе по собственному желанию. Этому предшествовали многочисленные претензии в его адрес со стороны областных властей», — рассказал инсайдер.

Телефон главы отключен. По телефону спикера собрания депутатов, куда должно поступить заявление Моисеева об отставке, отвечает робот. На сайте собрания пока не значится вопроса о досрочной отставке главы и назначении врио главы района.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Константин Моисеев досрочно подал в отставку с поста главы Варненского района Челябинской области. Об этом сообщил источник URA.RU. «Моисеев написал заявление об уходе по собственному желанию. Этому предшествовали многочисленные претензии в его адрес со стороны областных властей», — рассказал инсайдер. Телефон главы отключен. По телефону спикера собрания депутатов, куда должно поступить заявление Моисеева об отставке, отвечает робот. На сайте собрания пока не значится вопроса о досрочной отставке главы и назначении врио главы района.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...