Глава проблемного муниципалитета в Челябинской области подал в отставку

Константин Моисеев досрочно подал в отставку с поста главы Варненского района Челябинской области. Об этом сообщил источник URA.RU.
«Моисеев написал заявление об уходе по собственному желанию. Этому предшествовали многочисленные претензии в его адрес со стороны областных властей», — рассказал инсайдер.
Телефон главы отключен. По телефону спикера собрания депутатов, куда должно поступить заявление Моисеева об отставке, отвечает робот. На сайте собрания пока не значится вопроса о досрочной отставке главы и назначении врио главы района.
