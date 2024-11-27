27 ноября 2024

Компания «Урал-ВК» увеличила долю в уставном капитале Ашинского метзавода

© Служба новостей «URA.RU»
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Поездка Алексея Текслера в Ашу. Челябинская область, ашинский метзавод, амет
Ашинский метзавод — крупный производитель аморфной и электротехнической стали Фото:

Материнская компания АО «Урал-ВК» (Москва), аффилированное с «Амурсталью», увеличила долю в уставном капитале по итогам оферты в ПАО «Ашинский метзавод». Об этом говорится в сообщении компании.

»«АО «Урал-ВК» приобрело долю в уставном капитале Ашинского метзавода. Увеличение доли связано с обязательным предложением о приобретении акций ПАО, объявленного в августе», — передает «Интерфакс».

Согласно обязательному предложению, «Урал-ВК» владели 84,21% уставного капитала Ашинского метзавода (419 млн 749,292 тыс. акций). Насколько теперь увеличился размер приобретенной доли в уставном капитале ПАО, не уточняется.

Ашинский метзавод — крупный производитель аморфной и электротехнической стали, толстолистового проката. Взлет акций Ашинского металлургического завода стал самой яркой аномалией фондового рынка России в 2024 году. Цена к середине сентября взлетела на 209% по сравнению с началом года. Но к концу октября бумаги растеряли весь прирост.

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Материнская компания АО «Урал-ВК» (Москва), аффилированное с «Амурсталью», увеличила долю в уставном капитале по итогам оферты в ПАО «Ашинский метзавод». Об этом говорится в сообщении компании. »«АО «Урал-ВК» приобрело долю в уставном капитале Ашинского метзавода. Увеличение доли связано с обязательным предложением о приобретении акций ПАО, объявленного в августе», — передает «Интерфакс». Согласно обязательному предложению, «Урал-ВК» владели 84,21% уставного капитала Ашинского метзавода (419 млн 749,292 тыс. акций). Насколько теперь увеличился размер приобретенной доли в уставном капитале ПАО, не уточняется. Ашинский метзавод — крупный производитель аморфной и электротехнической стали, толстолистового проката. Взлет акций Ашинского металлургического завода стал самой яркой аномалией фондового рынка России в 2024 году. Цена к середине сентября взлетела на 209% по сравнению с началом года. Но к концу октября бумаги растеряли весь прирост.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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