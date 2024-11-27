Компания «Урал-ВК» увеличила долю в уставном капитале Ашинского метзавода

Материнская компания АО «Урал-ВК» (Москва), аффилированное с «Амурсталью», увеличила долю в уставном капитале по итогам оферты в ПАО «Ашинский метзавод». Об этом говорится в сообщении компании.
»«АО «Урал-ВК» приобрело долю в уставном капитале Ашинского метзавода. Увеличение доли связано с обязательным предложением о приобретении акций ПАО, объявленного в августе», — передает «Интерфакс».
Согласно обязательному предложению, «Урал-ВК» владели 84,21% уставного капитала Ашинского метзавода (419 млн 749,292 тыс. акций). Насколько теперь увеличился размер приобретенной доли в уставном капитале ПАО, не уточняется.
Ашинский метзавод — крупный производитель аморфной и электротехнической стали, толстолистового проката. Взлет акций Ашинского металлургического завода стал самой яркой аномалией фондового рынка России в 2024 году. Цена к середине сентября взлетела на 209% по сравнению с началом года. Но к концу октября бумаги растеряли весь прирост.
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