Экс-чиновницу из ХМАО повторно задержали после снятия домашнего ареста

Экс-руководитель управления по развитию местного самоуправления Урая Наталья Емшанова была задержана сразу после снятия домашнего ареста. Окружной суд отклонил ходатайство следователя о продлении меры пресечения и освободил ее, но бывшую чиновницу ожидала отправка в ИВС. Об этом URA.RU сообщил адвокат Емшановой Александр Петрикин.
«Емшанова была задержана следователями прямо в момент снятия с нее электронного браслета после освобождения из-под домашнего ареста. Ей инкриминируют новый эпизод. Сейчас она находится в ИВС Междуреченска», — пояснил Петрикин. Адвокат добавил, что пока не имеет доступа к материалам дела по новому эпизоду.
Он также заявил, что Емшанова не заключала какой-либо сделки со следствием. По его словам, повторное задержание сразу после освобождения от домашнего ареста однозначно указывает на отсутствие договоренностей со следствием. В пресс-службу СУ СК по ХМАО был направлен запрос. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало, что Емшанова была обвинена в получении взятки в 650 тысяч рублей за помощь в получении субсидий для НКО. По версии следствия, она за взятку помогала получить субсидии для НКО на социальный проект. Тогда суд отправил ее в СИЗО на два месяца.
