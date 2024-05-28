Свердловские депутаты вступили в борьбу за сохранение во власти

28 мая 2024 в 21:53 Размер текста - 17 +

Парламентарии хотят гарантий Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Депутаты свердловского заксобрания начали готовиться к выборам 2026 года. Как стало известно URA.RU, сразу несколько парламентариев за последнее время попытались добиться от политического вице-губернатора поддержки или хотя бы понимания о своем будущем. «Хотят ответа на вопрос, видят ли их в команде главы региона, каковы перспективы. Чтобы строить планы на 2026-й», — поделился источник. По словам другого собеседника в парламенте, все посетители кабинета Чемезова «получили один ответ: рано». Среди депутатов, пытавшихся заблаговременно получить консультации, первый собеседник назвал главу фракции «Единой России» в заксо Елену Чечунову, ее коллег по партии Михаила Зубарева и Виктора Якимова, а также коммуниста Игоря Аксенова. При этом сами депутаты факт встреч с Чемезовым по такому поводу отрицают.

«Секретарь регионального отделения „Единой России“ — губернатор [Евгений Куйвашев]. В каком строю он скажет стоять, в том и буду», — отметила Чечунова. Михаил Зубарев заявил, что работает с населением весь избирательный цикл, а не только перед выборами. Игорь Аксенов заявил, что такие предположения преждевременны. «До выборов еще целых два года», — отметил он. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутаты свердловского заксобрания начали готовиться к выборам 2026 года. Как стало известно URA.RU, сразу несколько парламентариев за последнее время попытались добиться от политического вице-губернатора поддержки или хотя бы понимания о своем будущем. «Хотят ответа на вопрос, видят ли их в команде главы региона, каковы перспективы. Чтобы строить планы на 2026-й», — поделился источник. По словам другого собеседника в парламенте, все посетители кабинета Чемезова «получили один ответ: рано». Среди депутатов, пытавшихся заблаговременно получить консультации, первый собеседник назвал главу фракции «Единой России» в заксо Елену Чечунову, ее коллег по партии Михаила Зубарева и Виктора Якимова, а также коммуниста Игоря Аксенова. При этом сами депутаты факт встреч с Чемезовым по такому поводу отрицают. «Секретарь регионального отделения „Единой России“ — губернатор [Евгений Куйвашев]. В каком строю он скажет стоять, в том и буду», — отметила Чечунова. Михаил Зубарев заявил, что работает с населением весь избирательный цикл, а не только перед выборами. Игорь Аксенов заявил, что такие предположения преждевременны. «До выборов еще целых два года», — отметил он.