Роснедра выставят на продажу месторождение нефти в арктической зоне ХМАО

Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра) выставит на аукцион месторождение нефти и газа, расположенное на территории Белоярского и Октябрьского районов ХМАО. Белоярский район относится к арктической зоне Югры. Согласно приказу ведомства, торги пройдут в четвертом квартале 2025 года.
«Дополнить перечень участков недр для разведки и добычи полезных ископаемых, геологического изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых, осуществляемых по совмещенной лицензии, предлагаемых для предоставления в пользование в 2025 году, участок „Сергинский 24“, расположенный в Белоярском и Октябрьском районах Ханты-Мансийского автономного округа. Планируемые сроки проведения аукциона — IV квартал 2025 года», — говорится в приказе Роснедр.
Площадь участка составляет 243,3 квадратных километра. По предварительным оценкам, в недрах участка «Сергинский 24» содержится более 10 миллионов тонн нефти и свыше 40 миллионов кубометров природного газа. Часть ресурсов подтверждена геологическими исследованиями, часть — основана на предварительных прогнозах и требует дополнительной разведки. Владелец совмещенной лицензии на участок сможет сначала изучать недра, потом вести разведку и сразу переходить к добыче без переоформления документов.
Ранее URA.RU писало, что в губернатор Югры Руслан Кухарук предложил упростить процедуру получения лицензий на добычу полезных ископаемых в Белоярском и Березовском районах. В недрах арктической зоны ХМАО содержится 1,5 миллиарда тонн нефти и 220 миллиардов кубометров газа.
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