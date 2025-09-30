30 сентября 2025

В детских садах Сургута нашли проблемы с безопасностью

Прокуратура проверила детские сады Сургута
Прокуратура проверила детские сады Сургута Фото:

Прокуратура обнаружила, что в ряде детских садов Сургута некоторые системы безопасности не соответствуют требованиям. Через суд учреждения заставили исправить проблемы, сообщает объединенная пресс-служба судов Югры.

«В ходе инспекции выяснилось, что системы оповещения и управления эвакуацией в дошкольных учреждениях не соответствуют требованиям безопасности. Отсутствие надлежащих систем оповещения создает реальную угрозу жизни и здоровью детей при возникновении чрезвычайных ситуаций», — говорится в telegram-канале «Суды Югры».

Суд удовлетворил иски прокуратуры о повышении уровня антитеррористической защиты. Детским садам придется устранить нарушения и модернизировать системы оповещения.

